La advertencia de Niño Becerra sobre el "Día de la Liberación" de Trump: "La industria se halla en una situación mala"

El economista Santiago Niño Becerra se ha pronunciado una vez más sobre los aranceles que el presidente Trump va a imponer con el objetivo de "defender su economía". Se remonta a eventos del pasado, ya que antes de la Guerra Civil, Estados Unidos estaba en formación económica, pero el proteccionismo permitió el crecimiento del capitalismo.

El 16ºpresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, ya advertía que sin aranceles, los trabajadores estadounidenses serían tan pobres como los europeos, cuenta el economista. Además, durante el siglo XIX, EE. UU. aplicó un proteccionismo extremo para desarrollar su industria y ha seguido usándolo según su conveniencia.

Ahora, Trump impulsa una política arancelaria, ya sea para proteger nuevas innovaciones o "bien para defenderla de competencias exteriores porque la industria de EE.UU. se halla en una situación mala", comenta Niño Becerra.

Y si esa última afirmación es la razón de los aranceles, Niño Becerra es rotundo con la actuación de Donald Trump: "lo que no es de recibo son los shows que monta el presidente Trump", asegurando que mucho más honrados fueron presidentes anteriores asegurando que la política arancelaria se implantaba por la necesidad de "ser proteccionista y punto".

El mundo actual no es el de 1880, explica Niño Becerra. A finales del siglo XIX, EE.UU. podía prescindir del resto del mundo, pero hoy no. La postura de Trump, que afirma que su país no necesita a nadie y que solo negociará en sus propios términos, parece desfasada.

Trump habla del día 2 de abril de 2025 como el "Día de la Liberación" de Estados Unidos, con una jornada en la que se anunciará el plan de aranceles.

Si hablamos de agravios comerciales, también habría que considerar el papel del dólar. Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha aceptado el dólar como moneda de referencia, lo que ha beneficiado enormemente a EE. UU., impidiendo el desarrollo de otras monedas. Si Trump quiere discutir injusticias comerciales, debería incluir este factor en el debate: "también debería meterse eso en la ecuación, ¿no?".

Quién es Niño Becerra

Es un renombrado economista y profesor universitario español, ampliamente reconocido por sus análisis críticos sobre la economía global y las estructuras económicas contemporáneas. Nacido en Barcelona en 1951, Niño-Becerra ha desempeñado un papel significativo en la academia y en los medios de comunicación a través de sus escritos y de apariciones en debates televisivos.

Se formó académicamente en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde posteriormente obtuvo su doctorado. A lo largo de su carrera, Niño-Becerra ha ocupado posiciones en diversas universidades, pero es en la Universidad Ramon Llull donde ha sido más notable su impacto, fungiendo como catedrático de Estructura Económica. Además de su carrera académica, ha trabajado en el sector privado, lo que le ha permitido una comprensión integral de las dinámicas económicas tanto desde un punto de vista teórico como práctico.