Así es como puedes ahorrarte los gastos de cancelación de tu préstamo

Has pedido un préstamo, ya sea para comprarte un coche, una casa o cualquier otra cosa. Recibes un dinero con el que no contabas que te permite cancelar el préstamo pero, cuando vas al banco, te encuentras con que te obligan a pagar una cuantiosa cantidad por gastos de cancelación. No te preocupes, que te cuento cómo puedes ahorrarte los gastos de cancelación de tu préstamo.

Y es que, si miras las claúsulas del contratro que firmaste al pedir el préstamo, seguro que está fijado el coste de los gastos de cancelación total del préstamo. Y es que los bancos prefieren que te mantengas como cliente hasta el último día del contrato. Sin embargo, en estas cláusulas seguro que tienes la opción de la cancelación parcial del préstamo, y sin gastos.

Amortización

En ese caso, lo que tienes que hacer es amortizar el préstamo, es decir, pagar lo que te queda del préstamo, pero no todo, dejando una cantidad simbólica de cinco o diez euros del préstamo. En este caso no se te aplicarán gastos de ningún tipo y te llegará un último recibo por esa cantidad simbólica que te quedaba por pagar, cancelándose el préstamo sin pagar un solo euro de más.