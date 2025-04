Red Eléctrica sospecha de una desconexión masiva de plantas solares antes del apagón total

Red Eléctrica da por finalizada la crisis eléctrica provocada por el apagón masivo iniciado ayer. El gestor del sistema eléctrica ha recuperado la práctica totalidad del suministro y ha podido atender toda la demanda a partir de las 8.35 horas, veinte horas después del arranque del parón total. La compañía, que tiene al Estado como principal accionista con un 20%, sigue investigando todas las causas que provocaron el apagón, pero sospecha de un parón masivo de plantas solares en el suroeste de España como el origen del problema y principal desencadenante de todo el caos posterior.

A las 12.33 horas de ayer, en apenas cinco segundos se sucedieron dos desconexiones masivas de plantas de generación eléctrica y que hicieron que se desatara el colapso total del sistema. El Gobierno cifró ayer la pérdida de generación en 15.000 megavatios (MW), el 60% de toda la electricidad que se estaba consumiendo, hoy REE apunta que la magnitud exacta de la desconexión aún está por determinarse y los detalles sobre dónde se produjo el supuesto fallo del sistema aún está bajo análisis.

De hecho, desde el gestor eléctrico advierte que algunos de los datos de operación del sistema que están publicados en su web corporativa de información pública de demanda no son del todo fiables porque los propios sistemas de telemedida quedaron congelados y la medición no era de todo correcta. Pero la compañía ha preferido no eliminar esos datos publicados por transparencia.

"Podremos identificar las instalaciones concretas que se desconectaron cuando hayamos recibido toda la información de los centros de control de las empresas de generación”, ha explicado este martes Eduardo Prieto, director del servicio para Operaciones de Red Eléctrica de España, en un encuentro con medios de comunicación. “El hecho de que las desconexiones se produjeran en la región suroeste peninsular puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar”.

Conclusiones sin plazos concretos

Red Eléctrica asegura que necesita aún tener todos los datos de las compañías de generación para poder determinar las causas concretas de la pérdida de producción y qué plantas concretas fueron las que quedaron fuera de juego. Se trata de cientos de miles de datos para conformar una especie de 'caja negra' del sistema eléctrico. Red Eléctrica ha subrayado que toda la red de transporte de alta tensión funcionó correctamente.

El grupo, en cualquier caso, trabaja para tener las conclusiones "cuanto antes", sin comprometerse a plazos concretos por estar aún a la espera a recibir toda la información de las eléctricas y poder saber el tiempo que les llevará a sus equipos técnicos en análisis en detalle. De momento, el operador eléctrico sólo descarta por completo que el origen del apagón sea un ciberataque, después de contactos continuos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su servicio de ciberseguridad Incibe.

REE ha constatado que hasta las 12.33 horas de ayer el sistema funcionaba con total normalidad en términos de frecuencia, tensión y flujo de potencia, pero entonces se produjeron dos grandes perturbaciones en cinco segundos. Entre una incidencia y otra apenas transcurrieron 1,5 segundos, que en el funcionamiento el sistema eléctrico en realidad es una eternidad. Tanto que la fuerte perturbación derivó en un colapso total al activarse el procedimiento de aislar el sistema eléctrico peninsular del resto de Europa, cortándose la interconexión con Francia.

Y como resultado de esta desconexión y del "grave desequilibrio" entre generación y demanda, "el sistema eléctrico no pudo sobrevivir" y derivó en un cero energético total. Una situación de ausencia de tensión en todo los puntos de suministro, tanto en la España peninsular como en Portugal.

