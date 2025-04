Sánchez Llibre ve en la reducción de jornada “uno de los errores más graves de la Democracia”

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha considerado que la iniciativa del Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas -este miércoles- constituye "uno de los errores más graves en materia económica que puede tomar un Gobierno, desde el inicio de la Democracia".

Así se ha expresado Sánchez Llibre en Madrid, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha explicado que desde Foment del Treball y desde CEOE tratarán de "influir" en los grupos parlamentarios para que la rebaja de la jornada laboral "naufrague" durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Las patronales esperan que los grupos políticos que se oponen a una "imposición" por ley de la rebaja de jornada puedan presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. Para ello, Sánchez Llibre no solo ha citado al PP -que ya ha expresado su rechazo a la reducción de la jornada laboral, por no haber sido acordada entre patronal y sindicatos- sino también al PNV y a Junts.

El día después del apagón eléctrico, Sánchez Llibre ha interpretado que tras "el caos" vivido, el Gobierno español no puede prescindir de las centrales nucleares. "Para mí, el debate se ha acabado. Es ineludible ir a una prórroga de 10 ó 15 años", ha remachado el presidente de Foment, en una expresión que ha recibido el apoyo del presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

El empresario catalán también ha aprovechado su intervención para reiterar su rechazo a la "opa hostil" de BBVA sobre Banc Sabadell y su confianza en que, "en los próximos días o semanas", el 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, anuncie su plan para ampliar el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en el almuerzo informativo organizado por Nueva Economía Fórum / Nueva Economía Fórum

En el desayuno informativo, el presidente de Foment ha estado acompañado, entre el público, por Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; la candidata a presidir Cepyme, Ángela de Miguel; el expolítico italiano Enrico Letta, y otros representantes políticos y empresariales españoles, como Antonio Brufau (Repsol), César González-Bueno (Banc Sabadell), Duran i Lleida, o Elena Salgado, entre otras personalidades.

Dos alas en el Gobierno

"Nosotros no tenemos votos, no tenemos grupo parlamentario en el Congreso, pero sí que, de la misma manera que otras formaciones políticas quieren influir en las diferentes formaciones, los diferentes grupos parlamentarios, desde Foment y desde CEOE vamos a poner todo lo que esté de nuestro lado para intentar convencer a estos grupos de la oposición para que no puedan apoyar un proyecto legislativo de esta envergadura", ha subrayado Sánchez Llibre, en alusión al proyecto de ley para la reducción de jornada.

El presidente de Foment ha opinado que dentro del Gobierno existe un ala "negociadora y dialogante" liderada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha intentado que la reducción de jornada se encauce vía negociación colectiva y no como proyecto de ley. "Y después hay otra ala del Gobierno, que es la que representa, y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha preferido intervenir directamente en la negociación colectiva desde su perspectiva electoral", ha añadido Sánchez Llibre.

Elogios a Junts

En particular, el presidente de la patronal catalana ha elogiado la "hoja de ruta de política económica" de la formación política de Carles Puigdemont, por considerar que está orientada "a favor de la economía productiva", "del valor de la empresa", y "del papel de los empresarios". Además, ha abogado por un pronto retorno de Puigdemont a España ya que con ello -ha dicho- "se acabaría de normalizar la vida [política] catalana".

Sánchez Llibre también ha confiado en la acción política de Junts para lograr que el Govern de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, no siga adelante con el proyecto de ley autonómica "orientado a limitar los alquileres generales y de temporada" de viviendas. "Confiamos en una relación más fluida entre el PSC y Junts para evitar una catástrofe de estas magnitudes", ha dicho el empresario catalán.

Opa del BBVA

Ante la expectativa de un inminente dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la oferta de compra (opa) lanzada por BBVA sobre el Sabadell, el presidente de Foment ha opinado que la operación no debería avanzar hasta que el recurso presentado por la patronal catalana en la Audiencia Nacional no esté resuelto.

Foment recurrió ante el tribunal contra la decisión de la CNMC de no incluir a Foment en el trámite de audiencia de alegaciones. "Curiosamente, la Audiencia Nacional aceptó nuestro recurso, contra todo pronóstico (...) La Audiencia Nacional ya ha informado al abogado del Estado de la CNMC y tiene un mes para definir cuál va a ser su postura definitiva", ha relatado Sánchez Llibre. En su opinión, la tramitación de la opa no debería avanzar en tanto no se resuelva su recurso. "No sabemos cuándo va a estar resuelto. Probablemente en los próximos mes y mes y medio", ha apuntado.