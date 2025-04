La presidenta de Red Eléctrica apunta a las eléctricas por el apagón y descarta dimitir porque en su red "nada falló"

Red Eléctrica sigue sin poder determinar las causas exactas que provocaron el apagón histórico en toda la España peninsular y no conseguirá hacerlo, según la compañía, hasta que las compañías eléctricas -distribuidoras y productoras de electricidad- le faciliten toda la información exigida para saber lo que pasó. La presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, apunta a las eléctricas por el apagón y asegura que en su red eléctrica de transporte, la de alta tensión, “nada falló”

“Tenemos más o menos localizada la causa”, ha explicado Corredor en una entrevista con la Cadena SER, en su primera intervención pública desde que el caos se desatara el pasado lunes. “Pero todas las causas no se pueden conocer hasta tener la información de todas las generadoras”, ha deslizado la presidenta de Redeia, que ha destacado que hace faltan datos de todo lo que sucedió en “cada milisegundo” antes del apagón, y que esos datos los deben facilitar las compañías eléctricas.

Red Eléctrica gestiona el centro de control central del sistema eléctrico, pero Corredor ha subrayado que existen otros 35 centros de control gestionados por las compañías eléctricas y que deben aún facilitar toda la información requerida para identificar exactamente cuáles fueron las plantas de generación que se desconectaron de la red y que desencadenaron el posterior colapso del sistema y el apagón. "No hemos recibido la información para identificar dónde estuvo la causa y dónde el fallo, y el Gobierno también la demanda" para su propia investigación sobre el apagón a través del Consejo de Seguridad Nacional.

Desde Red Eléctrica se reconoce desde ayer que su sospecha es que el origen del colapso se encuentro en un parón masivo de plantas solares en el suroeste de España. A las 12.33 horas del lunes, en apenas cinco segundos se sucedieron dos desconexiones masivas de plantas de generación eléctrica y que hicieron que se desatara el colapso total del sistema. “Hay que determinar que pasó cada milisegundo para conocer qué generación se desconectó”.

Corredor no reconoce ningún falló en los sistemas de Red Eléctrica ni en su actuación y descarta dimitir como presidenta de Redeia, que tiene como principal accionista al Estado con un 20% a través del holding público SEPI. “Si tuviera conciencia de que podría haber hecho algo o que hubiera hecho algo mal asumiría la responsabilidad, pero en esta casa se ha trabajado bien”, ha apuntado, subrayando que “no ha habido ningún elemento de nuestra red que haya fallado y por eso se recuperó el sistema tan rápido. Nada falló”.

De hecho, según ha destacado la presidenta de Redeia, "es el sistema eléctrico el que ha fallado, y cada uno deberá asumir la responsabilidad que le corresponda", y todos los operadores tienen "la obligación de ver qué ha pasado y tomar medidas de salvaguarda". En este sentido, Corredor ha subrayado que el español es "el mejor sistema eléctrico y el más resiliente" y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos: "A día de hoy no va a volver a ocurrir, porque hemos aprendido y tenemos todas las medidas planteadas"

Sin relación con el 'boom' renovable

La presidenta de Redeia ha descartado que el apagón esté relacionado con la expansión de las energías renovables en el país. “Relacionar el incidente con la penetración de renovables no es correcto. El mix de renovables es seguro. Es estable”, ha apuntado frente a las voces que vinculan el colapso con un exceso de producción verde, y ha asegurado que el lunes antes del apagón “no había ninguna circunstancia excepcional” y que el sistema ha operado en multitud de ocasiones con las renovables cubriendo gran parte de la demanda y en escenario de mucha mayor tensión.

Redeia, sin embargo, ya barajaba un escenario de riesgo para el sistema eléctrico con el ‘boom’ de las renovables como eventual detonante de problemas serios para el sistema eléctrico y de ello advirtió hace apenas dos meses en el último informe anual que remitió a los inversores a través de la CNMV. La compañía avisó el pasado febrero del riesgo de “desconexiones severas” en la red por el despliegue masivo de renovables, e incluso apuntando que se trataba de un riesgo probable para “el corto y el medio plazo”. Sin embargo, Corredor ha esgrimido que el informe anual de cuentas, donde se incluía ese escenario de posibles escenarios de riesgo, no se puede considerar un “informe técnico” y que “no tiene nada ver con los informes de riesgos y de análisis de cobertura de la demanda”.

"Malentendido" con el Gobierno

Red Eléctrica se atrevió ayer a descartar haber sufrido ningún ciberataque como origen del apagón, pero minutos después el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió de que todas las hipótesis -incluida la de un problema de ciberseguridad- seguían abiertas en la investigación, en lo que sonaba a una desautorización expresa a la compañía.

Corredor ha rebajado el choque con Moncloa a sólo un "malentendido", y ha esgrimido que los servicios técnicos de Red Eléctrica y del propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) no han "detectado ningún indicio preliminar" de ciberataque. No obstante, el Incibe, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), están haciendo un estudio más en profundidad y está tenido acceso físico a todos los sistemas informáticos de Red Eléctrica para recabar posibles problemas de ciberseguridad que no se hubieran detectado hasta ahora.