Las energías renovables en el punto de mira tras el apagón: "Puede que el mundo no esté preparado para solo depender de ellas"

"Se tienen que poner metas alcanzables, es posible que el mundo no este preparado todavía para solo depender de las energías renovables", es la conclusión a la que llega el doctor en Ingeniería Industrial y profesor de la UIB, Vicente José Canales, sobre las últimas polémicas que sitúan a la expansión de las energías renovables como una de las causas del apagón más grande de la historia de España debido a su mayor dificultad de adaptación en el sistema eléctrico.

Este suceso pone el foco en un sector que atraviesa una etapa de crecimiento histórico. España instaló durante 2022 un récord de 4.701 megavatios (MW) de renovables. "Tenemos mucha energía renovable y poca energía convencional. La transición energética es necesaria, pero puede que hayamos ido demasiado rápido", asegura Canales.

Aún se desconoce la causa que provocó el histórico apagón que paralizó a gran parte del país durante horas. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez explicó que a las 12:33 horas (momento donde se fue la luz), durante cinco segundos desaparecieron de golpe 15 gigavatios de la Red Eléctrica, el equivalente al 60 % de la energía que se estaba consumiendo.

El 74% de la energía generada a la hora del fallo procedía de las renovables, un número "demasiado alto" según el doctor. "La energía convencional (centrales de carbón o de ciclo combinado) se puede autorregular si hay fluctuaciones, es como el pedal de un coche en el que se puede acelerar o frenar dependiendo de las circunstancias. En cambio, las renovables no pueden contribuir a equilibrar los parámetros si hay algún desorden. Si una planta fotovoltaica tiene más generación que demanda se desconecta automáticamente para no quemarse, es como si cortará un brazo para no matar al cliente", explica Canales.

Por eso mismo, el doctor Canales explica que siempre es importante tener una cierta cantidad de energía proveniente de centrales térmicas convencionales como "fondo de armario ante problemas", ya que estas sirven para "volver a equilibrar el sistema eléctrico cuando este se perturba".

Las energías renovables no pueden autorregularse Vicente José Canales — Doctor en Ingeniería Industrial

El doctor Canales no "busca culpables", pero explica que la transición energética aún no está resulta: "Si vas quitando las centrales térmicas y las nucleares para poner renovables tienes que pensar mejor las cosas. Ahora hay muchas renovables en comparación a la energía convencional".

Los problemas que tienen las energías renovables para adaptarse podrían solucionarse en un futuro. Sin embargo, según Canales las tecnologías emergentes que ayudarían a solventar estos problemas "aún están muy verdes".

Transición energética

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares (C.O.E.I.B), Mateu Oliver, cree que "la transición energética se debe hacer si o si", debido a que las renovables "son el futuro". Oliver explica que de seguir con la energía convencional el planeta podría subir su temperatura algunos grados. El decano del C.O.E.I.B explica que este pequeño aumento "que parece insignificante", sería suficiente para liberar "el carbono atrapado en ciertas estructuras", lo que aceleraría de forma drástica el calentamiento global.

No obstante, al igual que el doctor Canales, Oliver cree que hoy por hoy "no se puede funcionar solo con energía 100% renovable, ni tan siquiera con un 75%", debido a que esta no puede asumir los vaivenes del sistema eléctrico.

Sin embargo, Mateu Oliver ve la amplia instalación de placas solares en el territorio español "como un triunfo" y que estas cada vez "son más eficientes". Además, Oliver asegura que en un futuro las energías renovables "podrán superar sus limitaciones".