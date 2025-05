Buenas noticias para los jubilados: los requisitos que debes cumplir para cobrar dos pensiones

Aunque a priori pueda parecer incompatible, en España es posible cobrar dos pensiones a la vez si durante tu vida laboral has trabjado tanto por cuenta ajena como por el régimen de autónomos. No es algomuy habitual, sin embargo, La Seguridad Social deja claro que en España las personas que cumplan con los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria en el Régimen General y como autónomos pueden recibir las dos pensiones a la vez.

Otros supuestos

Jubilación y viudedad

La pensión de jubilación con la de viudedad. Esta se concede a la persona que queda viuda en un matrimonio tras la muerte del cónyuge, cumpliendo una serie de requisitos específicos. No obstante, la norma es extensiva a las parejas de hecho inscritas como tal.

Sin embargo, si el fallecido estaba separado o divorciado, su excónyuge podría percibir la pensión de orfandad si no se ha vuelto a casar o no ha constituido una pareja de hecho y, a su vez, estaban percibiendo una pensión compensatoria (aunque este último requisito no es necesario en caso de víctimas de la violencia de género o si el matrimonio finalizó antes del 1 de enero de 2008).

Esta clase de pensión equivale a un 52% de la base reguladora del difunto, aunque en algunos casos este porcentaje puede aumentar hasta el 70%.

Jubilación y orfandad

Si alcanzada la edad de jubilación se continúa siendo beneficiario de una pensión de orfandad y nace el derecho a la pensión de jubilación -tras haber trabajado por cuenta propia o ajena-, esta segunda también se podrá cobrar. En consecuencia, jubilación y orfandad son pensiones compatibles.

Pero esta compatibilidad solo se da residualmente, porque para ser titular de una pensión de orfandad con más de 21 años es preciso haber sido “incapacitado para el trabajo” antes de la fecha del deceso. Sin embargo, esta definición no hace referencia a haber obtenido, necesariamente, una incapacidad permanente; en la práctica, la incapacitación para el trabajo se puede justificar con un certificado de discapacidad del 65% o superior.

La pensión de orfandad es, en general, de un 20% de la base reguladora del progenitor que ha muerto. Pero no se enfoca solo a sus hijos naturales, sino también a los adoptados y a los hijos de su cónyuge si estos dependían económicamente de él.

Dos jubilaciones

Simultáneamente, se puede tener derecho a la pensión de jubilación en varios regímenes si se reúnen los requisitos exigidos en cada uno de ellos. Por ejemplo, se podría llegar a disfrutar de una jubilación por haber trabajado como autónomo y otra por haber cotizado al Régimen General.