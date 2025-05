Las pérdidas en alimentos estropeados por el apagón superan los 53 millones de euros

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) estima en más de 53 millones de euros las pérdidas causadas por el apagón eléctrico del pasado lunes, 28 de abril. La entidad, que representa al 75% de las empresas de distribución alimentaria en España, considera que una de las lecciones que se deben tomar de lo ocurrido es la necesidad de habilitar mecanismos para mejorar la "gestión de la comunicación para evitar falsas noticias y conductas de compra de acopio".

El principal impacto económico del corte de suministro, señala Asedas en un comunicado, se dio en los productos frescos, refrigerados y congelados que, como medida de precaución en los casos en que no se pudo garantizar la cadena de frío y la seguridad alimentaria, tuvieron que ser retirados.

"Los sucesos del pasado 28 de abril, que tensionaron al máximo la cadena alimentaria, reflejan con total claridad la necesidad urgente de contar con mecanismos de protección real y automática para un sector estratégico como es la distribución alimentaria", insiste la organización, que sugiere que desde el primer momento tendrían que haberse establecido sistemas para que las mercancías pudieran seguir llegando a sus destinos, tanto en los ámbitos de transporte y carga y descarga como de acceso a tiendas y plataformas logísticas. También preocupa cómo se gestionan los residuos (que se multiplican en estos casos) y, sobre todo, cómo se informa a la población "para evitar falsas noticias y compras de acopio", indica Asedas.

La cadena del frío

Desde primera hora de la mañana del lunes, los supermercados que el lunes habían tenido que cerrar por falta de suministro eléctrico dedicaron a una parte de sus plantillas a supervisar los productos de neveras y congeladores para asegurarse de que no se había roto la cadena del frío y, por tanto, de que seguían en buen estado y podrían ser comercializados. "Ha ocurrido solo en algunos establecimientos, aquellos que no disponen de grupos electrógenos o que el generador no ha funcionado, ya que para garantizar la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria no pueden ser puestos a la venta", reconocían fuentes de la cadena catalana BonPreu, con "algunas tiendas afectadas"..

Más allá del desperdicio alimentario que causó el apagón, son muchas las empresas que registraron problemas de abastecimiento, porque la llegada de mercancías se interrumpió. Fue el caso, por ejemplo, del mercado central de abastos de Barcelona, Mercabarna, que el martes, jornada fuerte en el sector del pescado, tuvo que alargar su horario para asegurarse la llegada de todo el género.

"En general, la caída de las telecomunicaciones durante buena parte del lunes generó las mayores dificultades para coordinar la respuesta", lamentó por su parte La Distribución, la antigua Anged, otra de las entidades representativas del sector. En Mercabarna, una de las principales quejas fue precisamente la dificultad que hubo para comunicarse con clientes y proveedores. El mercado barcelonés estimó unas pérdidas de en torno al 10% porque no pudieron realizarse los pedidos.