Niño Becerra se pronuncia ante la bajada de la jornada laboral en España: "No lo entiendo"

Recientemente se ha aprobado la nueva reforma laboral en el Consejo de Ministros que reducirá la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas, tal y como se había comprometido la coalición de PSOE y SUMAR en su pacto de Gobierno. Sin embargo, se necesita una serie de apoyos por parte del parlamento que hacen que esta medida no esté del todo garantizada aún.

El plazo, según lo que prometieron, es el 31 de diciembre. Para entonces, la reducción de la jornada laboral sin reducir el salario de los trabajadores debería estar vigente. Los trabajadores que, una vez aplicada la reforma, trabajen más horas por encima del nuevo límite legal se deben considerar como extraordinarias, de tal forma que se deberán compensar económica o temporalmente.

Será necesario que las empresas lleven un registro del horario de cada trabajador de manera digital accesible tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo. En caso de incumplimiento de la nueva normativa, las sanciones podrán alcanzar los 10.000 euros por trabajador afectado. Esta exigencia pretende asegurar un mayor control del tiempo trabajado y prevenir abusos.

A nivel político, la reforma no está exenta de obstáculos. Aunque cuenta con el apoyo del Gobierno y de parte de la sociedad, algunos partidos, como Junts, han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto, alegando que puede perjudicar a autónomos y a pequeñas y medianas empresas. Por su parte, Yolanda Díaz ha llamado al Partido Popular a sumarse al acuerdo, apelando a su responsabilidad institucional y al respaldo social que tiene la medida.

Qué opina Niño Becerra

El economista Santiago Niño Becerra se ha pronunciado sobre la reducción de la jornada laboral acordada por PSOE y Sumar. Con tal de reeditar la coalición, ambos partidos han coincidido en rebajar el tope a 37,5 horas semanales. Dicha propuesta, llevada a cabo por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, reducirá 36 minutos diarios la duración de la jornada de trabajo de aquellos empleados que hasta ahora estaban sujetos a contratos de 40 horas semanales.

No obstante, no todo lo que reluce es oro, y el catedrático de Estructura Económica por la Universidad Ramon Llull de Barcelona ha querido hacer especial hincapié en las diferencias entre un empleo y otro: "La cuestión, pienso, no es si 35 h/sem., manteniendo salarios, es correcto o no, si no que cada actividad y cada empresa es un mundo", ha publicado en X (antes Twitter).

Niño Becerra ha comparado esta medida y sus limitaciones con las del salario mínimo, alegando que "nunca, pero cada vez menos, el café-para-todos es una regla válida". Así pues, lejos de atender a aspectos políticos u ofrecer el mismo trato a todos los trabajadores —indiferentemente de cuál sea su sector—, el economista establece que la fijación de estos parámetros debe responder a factores como "la contabilidad de las empresas, la correcta valoración de los puestos de trabajo, la inspección fiscal y el nivel de precios de cada zona".

El economista explica que "se va reducir la jornada en una economía que tiene una baja productividad y estancada, con un modelo intensivo en factor trabajo que genera un bajo valor añadido (y por lo que sus salarios son reducidos). No lo entiendo".

Quién es Santiago Niño-Becerra

Es un renombrado economista y profesor universitario español, ampliamente reconocido por sus análisis críticos sobre la economía global y las estructuras económicas contemporáneas. Nacido en Barcelona en 1951, Niño-Becerra ha desempeñado un papel significativo en la academia y en los medios de comunicación a través de sus escritos y de apariciones en debates televisivos.

Se formó académicamente en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde posteriormente obtuvo su doctorado. A lo largo de su carrera, Niño-Becerra ha ocupado posiciones en diversas universidades, pero es en la Universidad Ramon Llull donde ha sido más notable su impacto, fungiendo como catedrático de Estructura Económica. Además de su carrera académica, ha trabajado en el sector privado, lo que le ha permitido una comprensión integral de las dinámicas económicas tanto desde un punto de vista teórico como práctico.

Aportaciones a la economía

El foco principal de los estudios de Santiago Niño-Becerra ha sido entender y explicar las causas subyacentes de las crisis económicas. Sus análisis frecuentemente subrayan la insostenibilidad de ciertos modelos económicos, basándose en lo que él identifica como una excesiva acumulación de deuda y falta de equidad. Niño-Becerra ha publicado varios libros sobre economía, siendo sus obras referencia para académicos y analistas interesados en las crisis económicas del siglo XXI.

Sus discursos y comunicaciones suelen enfatizar la necesidad de cambios estructurales profundos para prevenir futuras crisis económicas, y es conocido por sus predicciones que, aunque a menudo calificadas de pesimistas, han contribuido a debates significativos sobre el futuro económico global.