La CNMC defiende el "rigor técnico" y la "independencia" de su aprobación de la opa BBVA-Sabadell

La oferta de compra (opa) lanzada hace más de un año por el BBVA sobre el Sabadell ha sometido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a unas polémicas y presiones prácticamente sin precedentes para la institución, mayoritariamente provenientes del banco catalán y su entorno. Su presidenta, Cani Fernández, ha tenido que afrontar las mismas con contadas y muy medidas intervenciones públicas, al tratarse de un expediente en tramitación. Pero esos "pronunciamientos necesariamente muy limitados" han llegado a su fin.

El reciente dictamen sobre la operación, aprobada de forma unánime con los "muy amplios, proporcionados y suficientes" compromisos pactados con el BBVA, le ha permitido por fin revolverse contra las críticas. Y lo ha hecho con contundencia. "Me gustaría hacer una defensa, ya que puedo hablar por fin de la operación, del trabajo técnico, riguroso, escrupuloso e independiente de la CNMC", ha defendido durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

También ha salido en defensa implícitamente de Pere Soler, consejero del organismo a propuesta de Junts, que ha recibido críticas en Catalunya por sumarse a la aprobación unánime de la opa, después de que el BBVA aceptase dar un tratamiento especial a las pymes de su comunidad de origen y Baleares. En el entorno político y empresarial catalán contrario a la operación, así, se interpreta que la ausencia de su voto particular en contra de la misma dificulta que el Gobierno le imponga condiciones adicionales que la traben.

"Estoy orgullosa por la independencia mostrada por los servicios técnicos y por los consejeros de la sala de defensa de la competencia. Y recuerdo que la defensa de la competencia es la única función que debe cumplir en esta operación la CNMC. Quiero reconocer el esfuerzo de todos los miembros del consejo para lograr un consenso que favoreciera el objetivo de defender la competencia en favor de los consumidores y usuarios, en especial en los mercados con mayores riesgos", ha agradecido con intención.

En defensa propia

En su lucha por tratar de hacer descarrilar la operación, la cúpula del Sabadell ha sido muy crítica con la CNMC durante meses. Especialmente su consejero delegado, César González-Bueno, ha lanzado ataques sin precedentes tanto a la metodología empleada por el organismo para analizar la operación, como a su decisión de no dejar personarse en el procedimiento a unas 80 organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores contrarias a la integración. La presidenta del organismo, en este sentido, se ha esforzado claramente por desmontar sus críticas, sin citarle en ningún momento.

Fernández, así, ha defendido el "bagaje técnico de altísimo nivel" de su institución en el análisis de operaciones, a partir de un "enfoque metodológico basado en precedentes contrastados". Se trata de una referencia velada a la fusión amistosa de CaixaBank y Bankia, precedente de concentración bancaria para el que la CNMC diseñó un análisis del mercado a partir de códigos postales que se ha repetido en esta ocasión y en el que el Sabadell ha centrado la mayor parte de sus críticas.

Todos escuchados

La alta funcionaria, asimismo, ha reiterado que "el hecho de que una entidad no haya sido admitida como interesada no implica que no haya sido escuchada", en referencia al rechazo a que se personasen patronales como Foment o Pimec. La condición de interesado, ha argumentado, implica el acceso al expediente, con gran cantidad de información confidencial de los bancos, por lo que solo debe concederse por un "interés legítimo y directamente relacionado con el procedimiento, tal y como han interpretado los tribunales".

Pero estas organizaciones, ha insistido, son escuchadas tanto porque pueden presentar escritos como porque se les pregunta en los test de mercado que se realizan. En esta línea, ha desvelado que la CNMC ha requerido información a más de 58 entidades: Banco de España; Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Dirección General de Seguros; autoridades de competencia de Catalunya, Comunidad Valenciana y País Vasco; 12 bancos tradicionales; siete neobancos y bancos digitales; seis asociaciones de consumidores; seis 'fintech' o sociedades de pagos; 19 asociaciones empresariales; y ocho aseguradoras. El expediente, ha añadido, ha superado los 11.000 folios.