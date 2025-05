Elías Navarro teoriza sobre el valor del tiempo: "No vuelve"

El empresario José Elías Navarro ha teorizado sobre el valor del tiempo, una reflexión que pocas veces hacemos: "No vuelve".

Y es que Elías Navarro señala en una publicación que hizo en su perfil de la red social X (extinta Twitter) que "Muchos jóvenes piensan que el dinero es lo más importante… Hasta que les planteo un reto: El dinero, obviamente, es importante, pero cuando alguien joven me dice que le gustaría tener el mismo dinero que yo, le digo: Te cambio tus 22 años por mis 48. A cambio te doy todo mi dinero. Hasta el momento ninguno me ha dicho que sí. Y no les culpo. Porque en el fondo, todos sabemos que el tiempo es el activo más valioso que tenemos. No se puede comprar, no se puede fabricar, y mucho menos se puede recuperar. El dinero te da muchas cosas, es verdad. Pero no te da más tiempo. Y el tiempo, amigos, es lo único que realmente no vuelve. Debemos valorarlo como se merece".

osé Elías Navarro, un empresario de 48 años, lidera actualmente un conglomerado de 180 compañías. En su canal de YouTube, compartió su inspiradora trayectoria, contando cómo en 2009 enfrentaba una situación financiera crítica, con apenas 3.000 euros en su cuenta bancaria. A partir de esa modesta suma, fundó una empresa del sector energético que hoy genera una facturación anual de 2.800 millones de euros. Su historia lo ha convertido en una figura emblemática para quienes inician desde cero en el mundo de los negocios. No obstante, su voz cobra especial relevancia cuando se abordan temas relacionados con el mercado inmobiliario en España.

Presencia en podcasts

José Elías ha participado en distintos espacios, como el podcast B3tter, donde ha demostrado un profundo conocimiento sobre la realidad actual del mercado de compraventa y alquiler de viviendas en el país.