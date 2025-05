El 'efecto Escribano': las acciones de Indra duplican su precio desde que llegó a la presidencia en enero

Indra está en lo más alto de la ola. La compañía tecnológica y de Defensa se revaloriza un 110% en el Ibex desde que comenzase 2025, un año marcado por la llegada de Ángel Escribano a la presidencia de la empresa participada por el Estado. El directivo ha logrado que las acciones dupliquen su precio desde que asumiera el cargo el pasado 20 de enero, desde los 18,060 euros por acción a los 35,74 euros actuales.

Las acciones de Indra se encuentran en este momento en máximos históricos, la compañía lidera los avances anuales del Ibex 35 lejos del 61% que se anota Unicaja y vive su mejor año en bolsa desde 1998. Sin embargo, su momento no es fruto de una casualidad: encadena cinco años consecutivos al alza en Bolsa y acumula una revalorización del 415%. Desde 2021, se sitúa como el tercer valor más rentable del Ibex, solo por detrás de los títulos de Banco Sabadell y CaixaBank. Todo ello, lo hace a unos precios relativamente bajos en relación a sus beneficios -ratio PER de 16 veces- frente a otros competidores europeos, la alemana Rheinmetall cotiza con un PER de 57 veces.

¿Los motivos de este gran subidón en bolsa? Los analistas de XTB explican que este gran comportamiento se enmarca en un momento en el que la próxima cumbre de la OTAN, que se llevará a cabo entre el 24 y el 25 de junio, anunciará "que toda la alianza gastará el 5% del PIB en defensa en 2032, un objetivo exigido por el presidente estadounidense Donald Trump".

Además, el mercado también impulsa a las compañías de Defensa en un momento en el que no se vislumbra el final de la guerra de Ucrania tras las últimas declaraciones de Trump en las que asegura que el presidente ruso Vladimir Putin, se "ha vuelto completamente loco" y "está matando a mucha gente innecesariamente" tras la última ofensiva de Rusia sobre Ucrania. Asimismo, el nuevo canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha mostrado su total apoyo a Ucrania y ha respaldado el uso de armas suministradas por los aliados de la OTAN para lanzar ataques dentro de Rusia.

Multiplicar por cuatro sus ingresos

Indra no quiere dejar desaprovechar la oportunidad que tiene en este contexto belicista marcado por la guerra de Ucrania y las exigencias de Estados Unidos a los países de la OTAN. Hasta ahora, la compañía estaba centrada en electrónica de Defensa, como radares y sensores, pero en los últimos meses ha cambiado sus estatutos para poder fabricar armamento y ha creado la división Indra Land Vehicles con el objetivo de lanzarse a la construcción de blindados, más allá de Tess Defence. Este consorcio está participado por Indra, con el 51% de las acciones, junto a Santa Bárbara, Sapa y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Indra quiere ganar tamaño con la potencial compra de la empresa italiana Iveco Defence, en la que compite por esta filial contra el consorcio Rheinmetall y Leonardo, el fondo estadounidense Bain Capital y una compañía australiana; pero también con la fusión de la industrial madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), especializada en torretas para blindados. Ángel Escribano cuenta con un 50% de las acciones de esta compañía y EM&E, a su vez, cuenta con un 14,3% de las acciones de Indra, valoradas en este momento en 905 millones.

La revisión de su plan estratégico 'Leading the future', que hizo en febrero, contempla que en 2028 la mitad de su facturación llegue de la industria militar con una cifra cercana a los 5.000 millones. En la presentación de sus resultados de 2024, su consejero delegado José Vicente de los Mozos adelantó que en tres años la compañía presentará una nueva hoja de ruta en las que aspira a ingresar 20.000 millones en 2035. Esta cantidad supone multiplicar por cuatro las cifras actuales en diez años gracias al plan de rearme que prepara la Comisión Europea en los próximos años.