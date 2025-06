Entre la Liga de fútbol y los campeonatos locales

SAN VALENTINO (Italy), 27/05/2025.- Mexican rider Isaac Del Toro Romero of UAE Team Emirates XRG wearing the overall leader's pink jersey, in action druing the 16th stage of the 108 Giro d'Italia 2025, cycling race over 203 km from Piazzola sul Brenta to San Valentino, Italy, 27 May 2025. (Ciclismo, Italia) / LUCA ZENNARO / EFE