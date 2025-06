Este es el truco que utilizan las gasolineras low cost para vender la gasolina tan barata

En plena época de inflación, facturas por las nubes y la gasolina que no deja de subir, las estaciones de servicio low cost se han convertido en el nuevo lugar de peregrinación para quienes quieren llenar el depósito sin vaciar el bolsillo. Pero detrás de sus precios imbatibles hay una estrategia bien medida. Y no, no es una trampa.

¿Por qué son tan baratas? Te lo contamos sin rodeos

La clave no es ningún milagro ni una rebaja mágica. Estas estaciones han eliminado todos los costes “innecesarios” que otras sí mantienen. ¿Ejemplos? Apunta:

Autoservicio total. Olvídate del personal amable que te llena el depósito o te limpia el parabrisas. En estas gasolineras, tú te lo guisas y tú te lo comes . Nada de sueldos, seguros ni formaciones: el cliente lo hace todo.

Olvídate del personal amable que te llena el depósito o te limpia el parabrisas. En estas gasolineras, . Nada de sueldos, seguros ni formaciones: el cliente lo hace todo. Zonas baratas. ¿Has notado que muchas están en polígonos industriales o a las afueras? Los alquileres son mucho más bajos , y eso se nota en el precio final por litro.

¿Has notado que muchas están en polígonos industriales o a las afueras? , y eso se nota en el precio final por litro. Sin cafetería, sin tienda, sin lujos. Nada de tentaciones como snacks, cafés o túneles de lavado deluxe. Aquí la prioridad es el combustible … y punto. Menos inversión = más ahorro.

Nada de tentaciones como snacks, cafés o túneles de lavado deluxe. Aquí … y punto. Menos inversión = más ahorro. Beneficio ajustado, pero en volumen. Venden mucho y ganan poco por litro, pero lo compensan con el volumen de ventas. Es decir: cuantos más repostamos allí, más les funciona el modelo.

¿Es peor gasolina? La pregunta del millón

La respuesta es clara y confirmada por expertos: no, no es peor.

Toda la gasolina de España, sea de una estación premium o low cost, parte del mismo combustible base. La diferencia está en lo que le añaden después.

Las grandes marcas : invierten en aditivos especiales que prometen cuidar el motor, mejorar el rendimiento o limpiar el sistema de inyección. Todo muy top… pero también muy caro.

: invierten en aditivos especiales que prometen cuidar el motor, mejorar el rendimiento o limpiar el sistema de inyección. Todo muy top… pero también muy caro. Las low cost: suelen usar solo los aditivos básicos que ya vienen de fábrica o del proveedor. No hay fórmulas secretas ni nombres rimbombantes. ¿Resultado? Combustible limpio, funcional y sin florituras.

Y, por cierto, eso no implica que dañe tu coche, especialmente si tienes un vehículo moderno y haces mantenimiento regular.

¿Marketing? Mejor ahorrar

Otro motivo por el que pueden permitirse precios más bajos: no verás anuncios de televisión con música épica ni campañas millonarias.

El boca a boca y Google Maps les bastan. Y mientras otras invierten en imagen, ellas se centran en darte gasolina a buen precio.