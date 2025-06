La CNMC rechazó que el Sabadell sea "fundamental e insustituible" en Cataluña

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideró que "no se puede aceptar" que el Sabadell sea un "operador insustituible" en el negocio de crédito a las pymes en Catalunya y extrajo "conclusiones similares" sobre su posición en Asturias, Baleares y la Comunidad Valenciana. Así se recoge en su informe sobre la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el banco catalán, que ha publicado por fin este viernes, más de un mes después de aprobar la operación con los compromisos pactadas con la entidad de origen vasco y una vez que los dos bancos han acordado con el organismo la omisión en el documento de la información que consideran confidencial.

Como adelantó EL PERIÓDICO a mediados de mayo, los técnicos de la institución presidida por Cani Fernández llegaron a la conclusión, tras 11 meses de análisis, "no puede aceptarse el carácter insustituible de Sabadell ni que BBVA sea su competidor más cercano, ni puede aceptarse la alegada irrelevancia de los terceros operadores en el mercado de crédito a pymes, puesto que existen numerosos operadores medianos y pequeños que ya compiten en el mercado de crédito a pymes y que conjuntamente representan una cuota relevante y creciente en todas las regiones españolas, también en las más afectadas por la concentración". Así, la Dirección de Competencia del organismo estimaron que el impacto de la concentración en el negocio de pymes "sería muy limitado salvo en algunas áreas geográficas concretas".

La CNMC destaca en su informe que el Sabadell "pierde cuota de mercado a favor de otras entidades en general en todas" las comunidades autónomas; sus precios para pymes son similares a los de otras entidades como el BBVA, "no mostrando una política de precios o descuentos especialmente agresiva"; su modelo de negocio "no difiere de los modelos tradicionales de la industria"; y su inversión en los últimos años en transformación digital "no ha sido superior a la de sus competidores directos". Por ello, concluye que "no puede considerarse que Sabadell sea una fuerza competitiva insustituible que juegue un creciente papel disruptivo y de disciplina de precios en estos mercados, más allá del papel que pueden jugar otras entidades que también actúan en los mismos mercados".

Competencia suficiente

"Aunque la entidad adquirida tiene, indudablemente, un papel relevante en el ámbito de pymes y así lo reflejan las respuestas obtenidas en el test de mercado, no deja de ser igualmente cierto que el resto de las entidades de crédito medianas y pequeñas son una fuente de financiación viable y relevante para las pymes en las distintas comunidades autónomas analizadas y, por tanto, deben ser consideradas una alternativa actual, no solo potencial", apunta el informe.

La CNMC, eso sí, reconoce que la estructura del mercado en Catalunya "estaría más concentrada", pero añade que ello "no permite concluir que Sabadell sea un operador imprescindible en esa región". "El grupo de entidades medianas y pequeñas son, en su conjunto, una fuente de financiación viable para las pymes en las distintas comunidades autónomas analizadas y también en Catalunya, por lo que deben ser consideradas una alternativa actual a la financiación de Sabadell", sostiene.