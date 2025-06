Patxi Calleja (Iberdrola): "Los impuestos cierran las nucleares, hay que cambiar la política fiscal porque nos pone en peligro"

El director de regulación de Iberdrola, Patxi Calleja, ha advertido este martes del riesgo que supone la tributación de la energía para la seguridad de suministro y la prosperidad de España. "Hoy tenemos unos impuestos que cierran las nucleares. Unos impuestos que también se van a perder si las nucleares cierran, porque los pagan las nucleares. Hay que cambiar la política fiscal porque nos pone en peligro. No es una guerra tecnológica de nucleares sí o no, es simplemente nucleares o gas", ha mantenido durante su intervención en la segunda edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa de Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación “la Caixa” que se celebra en Málaga entre el 16 y el 18 de junio.

El directivo de la compañía energética ha resaltado que el año pasado solo se aceptó que se conectaran a la red eléctrica una de cada diez empresas que lo pidieron. A su juicio, ello demuestra que el país tiene un problema de infraestructuras que permitan el desarrollo económico. "España está perdiendo el tren del futuro por algo que sabemos hacer desde hace 100 años: redes eléctricas", ha lamentado durante un diálogo con el director de El Periódico Mediterráneo, Ángel Báez.

En este sentido, Calleja ha subrayado que en Francia y Alemania las empresas de redes invierten el equivalente a cuatro veces su resultado de explotación (Ebitda), mientras en España la inversión es de solo dos veces debido a la regulación. "Los países de nuestro entorno invierten el doble, poniendo tasas de retribución más altas, y aquí la CNMC está queriendo bajar dicha tasa. España es el único país que conocemos que está poniendo límites a la inversión en infraestructuras. Los problemas de infraestructuras no son problemas de países desarrollados, son problemas de países en desarrollo", ha lamentado.

Más inversión

El ejecutivo, así, ha recordado que la Unión Europea ha perdido relevancia en la economía mundial frente a Estados Unidos y China en los últimos años y quiere recuperar el terreno apostando por la innovación y la autonomía estratégica, con el condicionante de que no cuenta ni con petróleo ni con gas propio. En ese objetivo, ha añadido, España "lo tiene todo" para tener un papel relevante gracias a que tiene más recursos para apostar por las renovables y la transformación, pero no lo está aprovechando. "Hacemos más política de periódico que política de ejecución", ha sostenido antes de insistir en que "será muy difícil aprovechar nuestra ventaja competitiva si no ponemos en igualdad de impuestos a la electricidad que a las energías importadas".

Calleja, en este sentido, ha resaltado que la electricidad en Europa tiene un 40% de impuestos, frente al 10% de Estados Unidos, así como una tasa fiscal que es cuatro veces mayor que la de la energía importada: 60 euros para la electricidad frente a los 15 euros del gas, que hay que traer del exterior. "Esto es un arancel inverso a una energía autóctona y local, poniéndole cuatro veces más impuestos que a una energía importada que hace dependiente a toda la industria a futuro. Estamos retrayendo rentas de algo que es el desarrollo económico y si no lo remediamos ahora habrá menos recaudación de impuestos en el futuro", ha criticado.