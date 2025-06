Las empresas de defensa reclaman unificar el mercado europeo para poder competir con EEUU

Las empresas de seguridad y defensa necesitan poder moverse en peceras más grandes para poder competir con peces más grandes. "Esto no solo va de España, va de Europa y para ser competitivios necesitamos unificar demanda y oferta. [...] En Estados Unidos tienen 33 sistemas de defensa, frente a los 179 que tenemos en Europa, no es que no tengamos la tecnología, pero necesitamos unificar, priorizar y trabajar en equipo", ha afirmado la consejera delegada de Airbus Geotech, Roser Roca, en el Foro para la Paz y la Seguridad en Europa, organizado por Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO.

Europa busca como ganar autonomía después de que las últimas elecciones en EEUU dejaran en evidencia su dependencia en materia militar y ahí Catalunya y Barcelona buscan jugar un papel clave. "Somos una ciudad europea con un peso importante, tanto demográfica como económicamente y estamos dispuestos a poner activos para que exista una seguridad europea", ha afirmado el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls.

Una "oportunidad", pero a la vez una "responsabilidad", en palabras de Valls, para la que la capital catalana está preparada y puede disponer el ecosistema de empresas emergentes que con tanto mimo lleva cultivando años. "Seguridad y defensa pasan por la tecnología, no hay más, [...] si hablamos de tecnología, hablamos de talento y Barcelona sale como la primera o segunda ciudad europea escogida por los emprendedores para ubicar su empresa", ha defendido el presidente de TechBarcelona, Miguel Vicente.

Mesa redonda en el Foro para la Paz y la Seguridad / Ferran Nadeu

Esa tecnología existe y tiene personal que la trabaje. "La idea entre los emprendedores de crear empresas de tecnología militar está cambiando, especialmente si lo enfocas como tecnología dual", ha añadido Vicente. Pero todos esos ingredientes todavía operan a una escala pequeña y "fragmentada", lo que complica crear economías a escala y provoca que muchos inversores vean más atractivo y seguro volcar sus recursos en compañías más grandes y que les ofrecerán mayores retornos.

"Se invierte y mucho, pero el 80% de la inversión está fuera", se ha lamentado la consejera delegada de Airbus Geotech. La idea pasa por ofrecer opciones rentables para que los inversores militares o de tecnologías duales puedan invertir en el Viejo Continente. "Europa tendrá capacidad de endeudarse para ayudar", ha afirmado el analista de Agenda Pública Adam Casals.

Europa ha desconfiado históricamente de aquello que en jerga económica se ha venido a denominar 'campeones nacionales', es decir, un Apple, Google o Huawei europeos que puedan dominar en sus respectivas áreas. Y ahora es algo que parte del empresariado que se ha reunido este martes en el Foro para la Paz y la Seguridad en Europa le reclama cambiar.

"No es incompatible con la paz"

"En Catalunya tenemos un compromiso muy importante con el otro, es un compromiso para hacer una Europa más fuerte, autónoma y prospera, avanzar hacia una Europa federal que deseamos, comprometida con la paz y la seguridad, no son ni mucho menos incompatibles", ha afirmado el conseller de Empresa, Miquel Sàmper.

El Govern ha hecho suyo esa máxima del romano Flavio Vegecio Renato que dice "Si vis pacem, para bellum", es decir, "si quieres la paz, prepárate para la guerra". El conseller, que ha cerrado la jornada de este jueves, ha defendido que "el contexto nos obliga ubicar en el debate sociopolítico la seguridad y la defensa, no hacerlo sería una auténtica irresponsabilidad".

El conseller Miquel Sàmper / Ferran Nadeu

Lo que no ha visto incompatible con una "condena rotunda a cualquier acción de guerra, estar preparados para lo que pueda pasar no es incompatible con condenar cualquier acción de violencia, exigimos el alto el fuego, debe prevalecer el derecho a la vida a cualquier otro interés. La UE está llamada a jugar un papel muy importante en pro de la paz", ha aseverado el conseller.