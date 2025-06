Gonzalo Bernardos advierte de lo que está pasando en Alemania y que podría acabar de llegar a España en unos meses

Gonzalo Bernardos expone un debate que se está empezando a poner en realce en Alemania: "El crecimiento del país no puede perdurar con las condiciones actuales; hace falta cambios". El canciller Merz ha hecho pública su opinión frente al estado económico de Alemania: "Necesitamos trabajar más y, sobre todo, con mayo eficiencia en este país. No podremos mantener la prosperidad de este país con una semana laboral de cuatro días y un equilibrio entre la vida laboral y personal". Estas declaraciones han sembrado la polémica, quienes lo apoyan, sostienen que es necesario un aumento de las jornadas laborales, ya que trabajando únicamente cuatro días, el crecimiento económico se ve ralentizado; por otro lado, está la postura que arremete contra el mensaje, asumiendo que la intención del canciller es aumentar las jornadas laborales de tal forma que las personas no tengan tiempo para su vida privada, lo que desarrollaría en una deshumanización de los trabajadores que vivirían para trabajar, en vez de trabajar para vivir.

La necesidad de tiempo personal en el día a día, alejado del trabajo, es necesario para una buena salud mental y física, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de vida, así como en la capacidad para ejercer las labores requeridas en el ambiente laboral. Muchos son los que creen que aumentar las horas de trabajo pueden suponer un crecimiento económico y no es descabellado pensar que así sería, pero ¿cuánto tiempo duraría este desarrollo? Si los trabajadores comienzan a trabajar un exceso de horas, que no les permita conciliar su vida privada y disfrutar de su tiempo libre, inicialmente habrá un crecimiento, pero posteriormente se encontrará una plantilla de trabajadores destrozada, sin ánimos por trabajar, con estrés y ansiedad, lo que empeorará el panorama económico notablemente.

Este hecho ya se ha presenciado varias veces en la historia desde la Revolución Industrial, y siempre ha tenido un mismo desenlace: trabajadores luchando por sus derechos y empresas reportando pérdidas de capital hasta no haberse solucionado el problema. El debate está, por tanto, en: ¿es mejor que los trabajadores tengan jornadas laborales abusivas o, por el contrario, tiene mayor importancia mantener un tejido sano de trabajadores?

¿Cómo podría afectar este debate a España?

Señalando las declaraciones del canciller, la jornada laboral que concibe como "insostenible" sería aquella de cuatro días laborales; en España las jornadas fijadas según el convenio colectivo son de 40 horas máximas a la semana, con un máximo de 9 horas diarias; generalmente, una semana corriente en España estaría compuesta de 5 días de trabajo y 2 de descanso (aunque existen empleos en que esto es diferente). Así mismo, muchos son los autónomos que trabajan 6 días semanales. Por esto, las medidas de aumento de jornada no se prevén que se generalicen en España, al menos a corto plazo, pero tampoco se puede tachar por imposible.

Niño Becerra ya había hablado de este aumento en la jornada laboral

Niño Becerra, doctor en economía, ya había tratado este asunto durante una de sus apariciones en el programa de radio "Revolució 4.0", retransmitido en Catalunya Ràdio. Centrándose en que la empresa Samsung había acordado con el gobierno coreano que algunos de sus empleados trabajasen 64 horas semanales. El economista señaló que es mucho tiempo de trabajo, pero explicó por qué es significativo: "en el caso de Samsung es muy significativo porque fabrica y diseña productos de alto valor añadido, no solo teléfonos móviles"; por lo tanto, puede haber puestos de trabajo que requieran de más horas de faena que otros. Igualmente, señaló que cada empresa es un mundo, poniendo frente al aumento de jornadas de Samsung, la nueva medida que está tomando la empresa Desigual: ofrecer una reducción de jornada de un 15% y un 6% de salario para algunas secciones; es decir, "no todas las empresas son iguales".