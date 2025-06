El Santander ofrece 2.700 millones al Sabadell para hacerse con TSB, según Reuters

El Banco Santander ha presentado una oferta para comprar TSB, la filial británica del Banco Sabadell, por unos 2.300 millones de libras, que al cambio serían unos 2.686 millones de euros, según informa a Reuters, que cita a fuentes cercanas a la operación. La entidad catalana ha recibido más ofertas por su filial británica y habría convocado una reunión de su consejo de administración para este martes para decidir la venta. La entidad cántabra no ha ofrecido ningún tipo de información adicional a la petición de 'activo', el vertical de economía de Prensa Ibérica, tampoco el banco catalán ha ofrecido más detalles al requerimiento de la agencia Reuters.

Banco Sabadell inició a mediados de junio los trámites para desprenderse de su filial británica TSB. La entidad catalana ya habría distribuido documentación a potenciales compradores y algunos de ellos habrían accedido a una due diligence limitada, de acuerdo con fuentes del mercado, según menciona Europa Press. Como finalistas en el proceso por la compra de TSB se encuentran el Banco Santander y Barclays. Otros bancos que querían adquirir la empresa eran NatWest, HSBC o Yorkshire Building Society, aunque terminaron por abandonar el proceso.

La desinversión en el negocio británico, que Sabadell compró hace una década, es considerada por los analistas como una medida defensiva para tratar de obstaculizar la OPA hostil lanzada por su rival, el BBVA. El banco vasco ha asegurado que esta venta no alterará sus planes. La oferta de Santander se produce antes de la inminente decisión que tienen que tomar el BBVA sobre si continuar la compra de Sabadell después de que el Gobierno limitara la fusión completa de ambas entidades durante al menos tres años, prorrogables otros dos.

La venta de TSB no ha modificado las cotizaciones de BBVA o del Sabadell desde el anuncio del proceso. Los dos bancos se mueven en paralelo. Por antes de cierre de la sesión de este lunes, el Sabadell cotiza con una subida del 0,3% mientras que el BBVA se revaloriza un 0,5%. El Santander, por su parte, se mantiene en tablas.

Decisión antes del 24 de julio

Sabadell planea tener su decisión sobre la posible venta de TSB antes del 24 de julio, lo que implica que el nuevo plan estratégico del periodo 2025-2027 podría contar con proyecciones sobre la operación. El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, evitó recientemente dar las fechas concretas sobre la decisión del consejo y la convocatoria de la junta, aunque afirmó que ya están incorporadas las proyecciones si finalmente la venta de la filial británica se cierra. También evitó comentar qué hará con el banco con el exceso de capital que se genere por la posible venta, pero igualmente estará incluido en la nueva hoja de ruta que el banco quiere presentar a sus accionistas.

Así, el consejo de Sabadell llegará a la presentación de su plan estratégico con una posible decisión, pero esta deberá ser sancionada posteriormente por la junta para que tenga efecto, si se produce dentro del periodo de aceptación de la OPA.

González-Bueno, sin embargo, pidió "no vender la piel del oso antes de tenerlo", es decir, que la posible venta todavía no está decidida y que quizá no se produzca. Reiteró que el consejo estudiará si esta operación genera valor para sus accionistas y la desligó de la OPA de BBVA.

También defendió que el desarrollo de TSB desde que lo comprara Sabadell en 2015 --por unos 1.700 millones de libras-- ha sido "espectacular" y que en 2024 contribuyó con unos 253 millones a los resultados del Grupo Sabadell. La previsión es que esta contribución se eleve un 15% en 2025.

Una operación con "sentido" para el Banco Santander

Los analistas de Alantra han señalado que la compra de TSB por parte de Banco Santander "tendría sentido", ya que sería una "pequeña fusión complementaria" con poco riesgo y la posibilidad de obtener sinergias significativas.

La entidad ya adelantada la posibilidad de que Santander pujara por unos 2.900 millones de euros usando para ello el exceso de capital generado por la venta del 49% de su filial polaca, una transacción cerrada a principios de mayo con el austríaco Erste Group.