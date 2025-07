Adiós a esta compensación por despido de miles de euros: los empresarios ganan seguridad en los tribunales

Lo que dice la legislación española es lo aplicable y tiene un tope máximo. Nada de compensaciones extra por despidos más allá de lo establecido, salvo casos muy excepcionales. Así lo deja claro -aunque con votos particulares de algunos jueces- una sentencia reciente del Tribunal Supremo. Una resolución que sienta, además, jurisprudencia para casos venideros.

En concreto, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de un trabajador despedido y confirma que, salvo vulneración de derechos fundamentales, la única compensación por despido improcedente continúa siendo la prevista en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. El fallo ratifica, de este modo, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya había anulado la "indemnización adicional por lucro cesante" de 5.410 euros reconocida en primera instancia.

El caso que ha llegado al Supremo

El asunto llegó al alto tribunal porque el trabajador alegaba que la indemnización legal —1.506,78 € por siete meses de servicio— no reparaba el daño real y resultaba contraria al artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al artículo 24 de la Carta Social Europea revisada. Sin embargo, los magistrados recuerdan que ambas normas "permiten a cada Estado fijar la reparación apropiada" y que el legislador español ya lo hizo con la fórmula tasada de 33 días por año y tope de 24 mensualidades.

El Supremo subraya que la Carta Social Europea (CSE) no es de aplicación directa en los tribunales: "El artículo 24 de la CSE revisada es un precepto programático… no puede considerarse, en modo alguno, como una norma directamente aplicable desplazando las previsiones de derecho interno". Por tanto, los jueces no pueden otorgar de oficio un plus indemnizatorio salvo que el propio Parlamento modifique la ley o un convenio colectivo lo pacte.

Otro argumento clave es la naturaleza no vinculante de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). El tribunal explica que esos dictámenes y las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa "carecen de eficacia ejecutiva" y no obligan a los órganos jurisdiccionales españoles. Con ello cierra la vía para invocar directamente en sala las recientes resoluciones que critican el sistema español de indemnizaciones.

Sede del Tribunal Supremo. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Un momento clave para la sentencia

El fallo se pronuncia en un momento de intenso debate político y sindical sobre la posible reforma de la indemnización por despido, entre otras cuestiones sobre derechos laborales en la agenda del gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Al rechazar la tesis del trabajador, el Supremo envía un mensaje rotundo: cualquier cambio debe venir del legislador, no de los tribunales. "La indemnización tasada… ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores", recuerda la sentencia.

La decisión cuenta con dos votos particulares de dos jueces. Uno de ellos admite que, en supuestos "excepcionales de daño extraordinario", podría reclamarse una compensación complementaria por la vía de responsabilidad civil, pero discrepa de la mayoría porque entiende que el recurso debió inadmitirse por falta de contradicción suficiente con la sentencia de contraste. Pese a la discrepancia, la posición mayoritaria se impone.

En la práctica, la sentencia consolida doctrina: las demandas que soliciten daños añadidos al despido improcedente basándose solo en la "insuficiencia" de la cuantía legal están abocadas al fracaso. Los sindicatos deberán centrar sus esfuerzos en la negociación colectiva o en el Parlamento si pretenden aumentar el resarcimiento, mientras que las empresas ganan certidumbre sobre el coste máximo de un cese sin causa. Y la compensación extra por daños en los despidos se aplicará excepcionalmente en casos que deben ir especial e intensamente argumentados.