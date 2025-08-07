Más de 500 euros: el ingreso de la Seguridad Social que ya reciben 130.000 madres y padres en sus cuentas

El Ingreso Mínimo Vital ya llega a 2,3 millones de personas en España, y tiene un perfil de beneficiarios que ayuda a entender las necesidades que, principalmente, está cubriendo esta paga mensual ideada por el Estado para ayudar a salir adelante a hogares sin otro tipo de ingresos estables. Entre ellos, destaca el de la familia monoparental: madres y padres solteros, divorciados, separados o viudos que tienen algún hijo a su cargo.

Así se desvela de las cifras hechas oficiales por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz. Una radiografía de una prestación que ha ido a más desde su nacimiento hace unos años.

Los datos oficiales de la Seguridad Social

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanzó en julio de 2025 a 2.299.000 personas en toda España, según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta prestación económica, diseñada con el objetivo inicial de reducir la pobreza y la exclusión social, se ha consolidado como "una herramienta clave de protección social", según el Ministerio, beneficiando a 752.469 hogares y aumentando un 19,2 % con respecto al mismo mes del año pasado.

Si bien, esa estadística tiene una doble lectura. Puesto que mientras que, por un lado, significa que la cobertura social llega a más gente, cubriendo supuestamente más necesidades existentes; por otro, puede significar que esas necesidaes siguen creciendo en el país y que cada vez hay más población vulnerable. En cualquier caso, si una lectura prima sobre otra es algo que deben concluir aquellos que hagan un análisis más pormenorizado de la situación.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno impulsor del Ingreso Mínimo Vital. / LNE

El perfil de quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital

El perfil de los beneficiarios revela, según el ministerio de Elma Saiz, una elevada presencia de menores y mujeres. En concreto, el 41,2 % de las personas que reciben el IMV son niños y adolescentes, lo que equivale a más de 947.000 menores. Además, el 69 % de los hogares que perciben esta ayuda conviven con al menos un menor, y más de 129.000 familias beneficiarias son monoparentales, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres. Es decir, madres (y algún padre) solteras, divorciadas, separadas o viudas que tienen algún menor a su cargo.

La dimensión de género también se refleja en la titularidad de las ayudas. El 67,8 % de los titulares del IMV son mujeres, así como el 53,5 % del total de personas beneficiarias. Esta distribución muestra cómo la prestación cumple un papel esencial en la protección económica de madres solas y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Más de 500 euros de media

La cuantía media por hogar durante el mes de julio fue de 519,16 euros, lo que elevó la nómina total de la Seguridad Social hasta los 426,3 millones de euros. Desde su creación en 2020, el Estado ha destinado más de 16.200 millones de euros a financiar esta medida, que ha llegado a un total acumulado de 1.068.719 hogares y 3.176.036 personas, de las cuales 1,37 millones son menores.

El Ministerio de Inclusión ha destacado el crecimiento sostenido del Ingreso Mínimo Vital desde su implementación, señalando su impacto positivo en la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión estructural. La ministra Elma Saiz subrayó que “detrás de cada dato hay un hogar que encuentra en el IMV una base mínima para poder salir adelante y construir un futuro con mayor dignidad”.

Más allá de debates políticos y opiniones diversas acerca de la concepción del IMV, la estadística refleja de forma indudable que se trata de una prestación que va a más en beneficiarios y cuantía. Otra cosa es, y ahí entran opiniones diversas, si se trata de la fórmula idónea para ayudar a la inserción sociolaboral de sus beneficiarios.