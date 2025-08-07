Estafa con Revolut: así roban dinero y un cliente acaba condenado

Ya pocos viajeros consumados no cuentan con una tarjeta Revolut o de entidades bancarias similares, esas que, por ejemplo, ofrecen condiciones especialmente ideadas para estancias en países donde hay otra moneda. La ausencia de comisiones y los tipos de cambio son su gran atractivo.

Sin embargo, el recurso a estos productos de finanzas personales donde todo reside en internet y en las aplicaciones móviles no está exento de riesgos, y hay que ser precavidos a la hora de operar, aunque la entidad en cuestión cuente con importantes medidas de seguridad.

La banca online sirve de campo abonado, en algunos casos, para los estafadores. Y algunos han encontrado en entidades como Revolut una herramienta que se ajusta a sus aviesas intenciones. Así se desprende de una sentencia reciente dictada en la capital de España.

Condena contra un joven por estafa

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por un joven de 24 años y ha ratificado la condena que le impuso el Juzgado de lo Penal por un delito de estafa informática cometido a través de la plataforma Revolut .

Los hechos probados señalan que, a las 20:44 horas del 8 de enero de 2022, el acusado utilizó de forma fraudulenta la tarjeta BBVA de la víctima y desvió 1.500 euros a una cuenta Revolut abierta a su nombre desde una dirección IP ubicada en Lleida. La operación se ejecutó desde el móvil de su madre, único dispositivo que él reconoció usar.

En primera instancia se le impuso un año de prisión, la accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo, el pago de las costas —incluidas las de la acusación particular— y la obligación de resarcir a la perjudicada con los 1.500 euros robados, más intereses.

Archivo - Foto de archivo de Revolut / REVOLUT - Archivo

Recurso de la defensa

Durante la vista de apelación, la defensa alegó nulidad por supuesta inadmisión de pruebas y error en la valoración de los hechos, insistiendo en que el acusado sólo había "prestado" su cuenta "vacía" a un tercero, sin conocer la finalidad ilícita y sin haber obtenido beneficio alguno.

El tribunal rechaza ese argumento al recordar la doctrina del Tribunal Supremo sobre la cooperación necesaria en estafas digitales: "Abrir una cuenta corriente con el exclusivo objeto de ingresar el dinero del que se desapodera a la víctima encierra un hecho decisivo para la consumación del delito de estafa". Para la Sala, la participación del acusado fue "necesaria e imprescindible" para que el fraude se consumara.

Asimismo, la Audiencia confirma la legitimación de Laura como perjudicada: "la documental revela que es ella la titular de la tarjeta desde la que se lleva a cabo el cargo de 1.500 €", por lo que la indemnización procede aunque la cuenta corriente figure también a nombre de su esposo.

En materia de pena, la resolución subraya que ya se aplicó la atenuante simple de dilaciones indebidas, lo que obligaba a situar la condena en la mitad inferior del marco legal (seis meses a tres años). "Su imposición por un año resulta más que justificada", zanja la Sala, que además rehúsa variar la cuantía de la responsabilidad civil.

Con esta sentencia, al igual que con otras, queda claro que prestar cuentas virtuales o claves a terceros puede implicar responsabilidad penal como cooperador necesario cuando se facilitan transferencias fraudulentas. Un aviso a navegantes en plena eclosión de las finanzas personales online y los fraudes con tarjetas.