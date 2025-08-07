Adif
Un incendio paraliza los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona
Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona están detenidos en las estaciones.
Vicente Mateu
Adif ha suspendido la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que puede afectar al cableado eléctrico.
Afecta a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.
