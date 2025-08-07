Ni pinches ni des el código: con este mensaje a nombre del banco se llevan mil euros

Las finanzas personales se pueden llevar desde el móvil. Muchas operaciones ya se pueden realizar fácilmente desde nuestro dispositivo inteligente. La tecnología lo facilita pero, con ella, también hay que tomar importantes precauciones para no caer en las garras de delincuentes.

Los estafadores están al acecho y usan los móviles como vía de entrada para lograr su propósito. Es por eso que hay que fijarse bien y cumplir todos los pasos adecuados para realizar gestiones telemáticas o a través de aplicaciones o de la web con nuestra entidad bancaria.

Una de las vías de entrada utilizadas, ya contrastadas en casos investigados, es el SMS haciéndose pasar una entidad bancaria. A partir de ahí, los estafadores cuentan incluso con "mulas" para poder hacerse con el dinero. Así se puede leer en una reciente sentencia sobre cómo se ejecutó el robo de 1.000 euros al cliente de un conocido banco español.

El caso juzgado

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha confirmado íntegramente la condena a 12 meses de prisión impuesta a un hombre por una estafa informática cometida mediante smishing —envío de SMS fraudulentos que suplantaban a la entidad Unicaja Banco— y le obliga a resarcir al cliente engañado con 1.000 euros más intereses.

El tribunal sitúa los hechos el 14 de diciembre de 2022, cuando la víctima recibió un mensaje que simulaba ser de Unicaja. Su primer error fue pulsar el enlace, a raíz de lo cual fue llamado por un falso operador que le pidió un código de verificación.

Primera sentencia y recurso

Y llegó el segundo error, que fue proporcionar ese código, autorizando así el traspaso de 1.000 euros a una cuenta de Orange Bank abierta "ex profeso" a nombre del acusado en este litigio. En enero de 2025, el Juzgado de lo Penal número 1 ya consideró a este hombre, titular de la cuenta, autor de un delito de estafa, le impuso un año de cárcel, inhabilitación especial para sufragio pasivo durante la condena y el pago de las costas, además de la indemnización al perjudicado.

La defensa recurrió alegando falta de dolo, error en la valoración de la prueba y, subsidiariamente, que su conducta encajaría en un blanqueo de capitales imprudente, pues —sostuvo— solo “prestó” su cuenta sin conocer el engaño.

La Audiencia Provincial desmonta esos argumentos: subraya que el condenado creó la cuenta el mismo día del fraude, cobró en criptomonedas entre 30 y 50 euros por cada cuenta “alquilada” y no mostró interés por la identidad de los autores ni por el origen del dinero, indicios “externos reveladores” de que aceptó el riesgo y actuó, al menos, con dolo eventual.

Es estafa y no blanqueo

Tampoco prospera la calificación alternativa de blanqueo. A juicio de los magistrados, la apertura de la cuenta fue un medio esencial para consumar la estafa y no una operación de lavado posterior; además, la cuantía (1.000 euros) carece de “significación socio‑económica” para activar el artículo del Código Penal correspondiente.

En su parte dispositiva, la Audiencia desestima el recurso de apelación, confirma la sentencia de instancia y declara de oficio las costas de la alzada. Más allá del caso concreto, la resolución destapa la existencia de “mulas” que facilitan cuentas para canalizar fondos de estafas como el "smishing" y advierte de que su cesión de cuentas a estafadores no quedará impune, incluso cuando el botín sea modesto.