La Policía Nacional advierte: "Si pierdes el DNI o el pasaporte y lo recuperas, no debes viajar con ese documento bajo ninguna circunstancia"
Esto es lo que debes hacer en su lugar si tras denunciar la pérdida, encuentras estos documentos
En época de vacaciones, si hay algo imprescindible es tener en vigor tanto en DNI como el pasaporte. Documentos imprescindibles si queremos movernos por el extranjero o si vamos a pillar un vuelo por España. Sin embargo, ¿qué pasa si los perdemos? la respuesta parece fácil: denunciamos su pérdida en comisaria y esperamos a poder obtener de nuevo nuestros documentos pero, ¿qué pasa si, tras denunciar los encontramos de nuevo?
La Policía Nacional advierte sobre el problema al que podríamos enfrentarnos si decidimos viajar con ellos.
"Nunca, nunca, nunca viajes con tu documentación si has denunciado su robo. Si no encuentras tu DNI o pasaporte y acudes a una comisaría a denunciar su pérdida o extravío, ojo, porque en ese momento el documento denunciado queda anulado y sin valor jurídico", señalan desde el perfil de TikTok de la Policía.
"Hasta aquí todo bien, pero después lo encuentras y decides seguir usándolo, a pesar de que en la denuncia se indica que ese documento ya no es válido grave error, no debes viajar con ese documento bajo ninguna circunstancia, ya que figura como perdido o sustraído", añaden.
"¿Qué te va a pasar? al llegar a tu país de destino los agentes que impedirán la entrada cuando comprueben la validez del documento y te verás obligado a regresar a España en el primer vuelo disponible", advierten.
"Además, te verás obligado a esperar en la zona internacional de tránsito, lo que puede suponer varios días de espera en el aeropuerto. Así que ya sabes, si denuncias la pérdida o sustracción de tu DNI o pasaporte y luego lo recuperas, pide cita para obtener un nuevo documento", recalcan.
