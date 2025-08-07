EEUU
Trump elige al economista Stephen Miran como nuevo miembro en la Junta de la Fed
Este nombramiento tiene lugar después de la renuncia abrupta de Adriana Kugler
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió este jueves al economista Stephen Miran como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed tras la renuncia abrupta de Adriana Kugler.
El mandatario anunció este nuevo nombramiento en la plataforma Truth Social, detallando que Miran asumirá de manera temporal, hasta el 31 de enero del próximo año.
"Ha estado conmigo desde el comienzo de mi segundo mandato y su experiencia en el mundo de la economía no tiene igual. Hará un trabajo excepcional", añadió Trump.
Miran ocupaba hasta ahora el cargo de director del Consejo de Asesores Económicos y ha mantenido una postura crítica con el desempeño del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Este nuevo nombramiento y la partida de Kugler coincide con la renovada presión que Trump aplica sobre la Fed y Powell, a quien dedica mensajes casi diarios en su plataforma, Truth Social, en los que ha llegado a asegurar que el presidente de la entidad es "demasiado estúpido y político" para ostentar el cargo.
A pesar de las crecientes peticiones del mandatario, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed mantuvo los tipos en su rango del 4,25 al 4,5 %, aunque por primera vez en años la decisión no fue unánime y dos de los integrantes votaron a favor de bajar las tasas. Kugler se mostró a favor de dejarlos sin cambios.
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta