Esto es lo que cobrarás si coges las dos semanas de permiso retribuido para cuidar a los hijos hasta los 8 años

Nuevo impulso a los derechos de las familias en España tras varios años de vueltas con los permisos retribuidos para cuidar a los menores hasta los ocho años. El Gobierno aprobó el pasado mes de julio la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, que pasa de 16 a 19 semanas para cada progenitor y se eleva hasta 32 en el caso de familias monoparentales.

Aunque es un nuevo avance, se queda muy lejos de los esperado por los padres de niños menores de ocho años, que anhelaban poder disfrutar del permiso antes de que sus hijos llegasen a la edad. Finalmente, se ha decidido conceder la remuneración a dos semana y dejar como estaba el permiso de 8 semanas anterior, sin remunerar.

¿Qué cambia a partir de ahora?

El permiso por nacimiento, gestionado por la Seguridad Social, gana tres semanas más de duración. Las nuevas 19 semanas se estructuran así:

17 semanas obligatorias e intransferibles para cada progenitor.

para cada progenitor. En familias monoparentales , el permiso alcanza las 28 semanas durante el primer año del menor.

, el permiso alcanza las durante el primer año del menor. Además, se suman dos semanas extra para el cuidado del hijo o hija hasta los 8 años de edad. En el caso de familias monoparentales, serán cuatro.

¿Quién puede disfrutar de este nuevo permiso?

Se podrán disfrutar con flexibilidad y carácter retroactivo para quienes tengan hijos nacidos desde el 2 de agosto de 2024. No obstante, se podrán solicitar a partir del 1 de enero de 2026.

Desde 2021, el permiso por nacimiento en España es igual para madres y padres: 16 semanas, de las cuales seis deben disfrutarse obligatoriamente justo tras el nacimiento o adopción. El resto puede repartirse hasta que el menor cumpla un año.

En el primer semestre de este año, los hombres disfrutaron de 109 días de permiso, frente a los 112 de las mujeres. Una diferencia mínima que evidencia el avance en corresponsabilidad.

¿Cómo solicitarlo?

La Seguridad Social ofrece la posibilidad de pedir el permiso de forma telemática a través del portal Tu Seguridad Social. El derecho es individual, no se puede transferir.

¿Cuánto voy a cobrar?

La prestación equivale al 100 % de la base reguladora durante el tiempo que dure el permiso. Podemos decir que funciona de la misma manera que el permiso de maternidad o paternidad y se cobra lo mismo.