Hacienda se pone seria: los impuestos que debes pagar si vendes productos a través de Vinted o Wallapop por este precio

Dar una nueva vida a esa ropa que no nos ponemos o a esos objetos que llevan años arrinconados en el trastero es una buena opción de, por un lado, deshacernos de aquello que ya no necesitamos y por otro lado, sin lo vendemos en plataformas de compraventa como Vinted o Wallapop, ganar un dinero extra, al tiempo que recuperamos espacio en casa.

Pero, ¿qué dice Hacienda sobre este tipo de transacciones? ¿hay que declararlas? ¿A partir de qué cantidad hay que dar parte a la Agencia Tributaria? Para arrojar luz sobre ello y aclarar las posibles dudas, José Ramón López, asesor fiscal, ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica lo que hay que tener en cuenta antes de publicar algún producto y venderlo a través de estas plataformas.

"Quedaos con lo importante, estas plataformas, desde el año pasado, solo deben informar y de momento se informarán de todas las ventas porque el reglamento que establecía que sólo se informarían las ventas de las personas que superasen los 2.000 euros en ventas o las 30 operaciones no está todavía aprobado", cuenta.

"Por lo tanto, esto de informar de absolutamente todas las ventas que se producen debería ser algo transitorio hasta que se apruebe el reglamento", añade el experto.

Y la pregunta del millón, "¿voy a tener que pagar algún impuesto cuando venda ahora que Hacienda sabe todos los movimientos? Pues en el 99% de los casos, no, rotundamente no, que nos metan el miedo", explica López.

"Esta medida no se lleva a cabo para el que vende 3 libros, 2 videojuegos y 3 prendas de ropa al año, sino para el que realmente hace negocio con ello y no para el que vende 3 o 4 cosas en casa que no utiliza", recalca.

"Lo que se pretende buscar es que estas personas que sí que hacen negocio, que venden a diario, que venden miles de euros al mes, sí que se sometan a impuestos, como puede ser el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o las ganancias patrimoniales si es que ha vendido más caro de lo que lo compró", dice.

"Pero que no os quieran vender la moto, lo que le llega a Hacienda es meramente informativo y es casi imposible que alguien que vende tres o cuatro cosas al año o se saca 200 o 300 euros al año le venga de reclamar nada", advierte.