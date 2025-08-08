MERCADOS
El Ibex 35 sube un 0,1% y firma un nuevo máximo desde 2008 al conquistar los 14.700 puntos
Bajo el plano internacional, Donald Trump ha nominado como gobernador en la Reserva Federal al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, defensor de la guerra arancelaria lanzada desde la Casa Blanca
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una ligera subida del 0,1%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 14.700 enteros y situarse en los 14.705,4 puntos hacia las 9.00 horas, nuevos máximos desde 2008.
Bajo el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado como gobernador en la Reserva Federal (Fed) al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, un aliado clave defensor en los últimos meses de la guerra arancelaria lanzada desde la Casa Blanca.
En el terreno empresarial español, BBVA está llevando a cabo un proceso de revisión de las posibles sinergias de costes que podría alcanzar en los años que dure la condición impuesta por el Gobierno para aprobar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Sabadell, según ha admitido este jueves un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre de la Bolsa española.
Por otro lado, Duro Felguera ha llegado a un acuerdo con la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará, finalmente, a 180 empleados de la compañía asturiana de ingeniería, lo que supone el 12,9% de los casi 1.400 empleados que la forman.
En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Merlin Properties (+0,62%) y Acerinox (+0,48%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Bankinter (-0,94%) e Indra (-0,73%).
Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Francfort caía un 0,15%, mientras que París, Milán y Londres subían un 0,29%, un 0,25% y un 0,19%, respectivamente.
El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,77% y se situaba en los 65,92 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un descenso del 0,86% para tocar los 63,33 dólares.
En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1651 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,208%.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera