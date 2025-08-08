Si estás pensando en comprarte una vivienda, esto es lo que debes saber para no pagar intereses: una operación libre de sanciones e impuestos
José Ramón López, asesor fiscal, explica en un vídeo compartido en su perfil de TikTok, lo que debes tener en cuenta antes de comprar una vivienda
Adquirir una vivienda es, más que nunca, una tarea difícil. Tanto si quieres hipotecarte como si estás de alquiler, hacerse con un piso no está resultando sencillo por los precios, las condiciones y los sueldos bajos. Sin embargo, lo que pocos saben es que existen algunas claves para que, si estás en posición de comprar un piso, te salgo algo más barato.
José Ramón López, asesor fiscal, ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo en el que explica cómo puedes conseguir un préstamo con 0% de intereses.
"Con lo caras que están las hipotecas hoy en día, ¿puede tu padre, tu madre, tu hermano prestarte el dinero para comprarte una casa? Menciona todo el que quiera comprarse un piso porque este tipo de préstamos entre particulares se pueden hacer al 0% de interés", señala el experto.
"Realmente este tipo de contratos se pueden hacer no porque te quieras comprar un piso, sino porque ambas partes estén de acuerdo y para formalizarlo, lo que tienes que hacer únicamente es un contrato entre ambas partes fijando las condiciones. Además, no se necesita notario de por medio si no lo quieres, ni nada por el estilo".
"Y lo que os he comentado anteriormente, si el contrato va al 0% de interés, lo tenéis que especificar en el contrato, si no, Hacienda podría cobrarte el tipo de interés legal del dinero, que es un 3,25%", advierte.
"Y una vez que se formalice la operación, tenéis 30 días el prestatario en concreto para presentar el modelo 600 en Hacienda. Además, por presentar este modelo no se tiene que pagar nada, pero sí que es obligatorio presentarlo y tendrás que presentarlo no a nivel estatal, sino a nivel autonómico", apunta el experto.
