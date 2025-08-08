Aerolíneas
Turkish Airlines presenta un proceso de adquisición de acciones de Air Europa
Con esa oferta vinculante, la compañía turca pretende lograr un crecimiento rápido en el mercado latinoamericano, crear nuevas fuentes de ingresos y aumentar la diversidad operativa regional
EFE
La aerolínea de bandera turca Turkish Airlines (THY) ha anunciado su intención de lanzar un proceso de compra de un paquete minoritario de acciones de la compañía aérea española Air Europa, según informan medios turcos este viernes.
Con esa oferta vinculante, la compañía turca pretende lograr un crecimiento rápido en el mercado latinoamericano, crear nuevas fuentes de ingresos y aumentar la diversidad operativa regional, informa este viernes HavaHaber, un medio especializado en el mercado de la aviación.
De hecho, THY, en la que el Estado turco tiene un mayoría accionarial, ha informado ya de su plan a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), un sistema electrónico de notificaciones empresariales operado por la Bolsa de Estambul y la CBM, el órgano de regulación del mercado de valores.
En un comunicado anoche a ese sistema, THY señaló que sus estudios de viabilidad han mostrado que, dentro de la estrategia de crecimiento hasta 2033, la combinación de su red global de conexiones aéreas con la fuerte presencia de Air Europa en España y América Latina, en los segmentos de pasajero y carga, "puede contribuir a lograr un crecimiento rápido y a gran escala" en esta región del mundo.
"En este contexto, nuestra empresa ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria. Si se produjera alguna novedad que pudiera afectar a las decisiones de nuestros inversores, se harían públicos los anuncios necesarios", concluía la declaración de THY a KAP.
Varios medios turcos informan hoy de que tanto la alemana Lufthansa como la francesa Air France han perdido interés en adquirir Air Europa, lo que dejaría a THY sin competidores en esa operación.
THY se precia de ser la aerolínea que vuela a más países del mundo. El Estado turco controla el 49,12 % de las acciones, mientras que el resto se gestionan en abierto en la bolsa.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera