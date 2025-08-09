Si has cambiado de trabajo o estás en ello, este es el documento que debes tener en cuenta para no llevarte un susto en la declaración de la renta

"Te voy a echar una mano para que no te la líen luego en la declaración de la renta si te has cambiado de trabajo este año o si estás pensando en hacerlo". Así empieza José Ramón López, asesor fiscal, su explicación a través de un vídeo de TikTok, de lo importante que es contar con este documento si no quieres llevarte sorpresas en la declaración de la renta.

"Vamos a ver qué le pasa a una persona que cambia de trabajo que cuando empieza a recibir las nóminas del nuevo trabajo ve que le aplican una retención del 0% o de una retención muy bajita y luego llega la declaración de la renta y... A pagar una pasta. Y esto no pasa nada si tú ya lo sabes, si tú ya prevés que te va a salir a pagar 2000 euros y los tienes, pues perfecto. Pero hay mucha gente que no lo prevé", indica.

"¿Qué puedes hacer para evitar esto cuando llegas a un nuevo trabajo? Pues mira, la opción más cómoda, sin líos, es esta. Entregas esta carta seleccionando la casilla que más te interese. La primera casilla, que la empresa te aplique el IRPF en tu nómina teniendo en cuenta la fecha de entrada a la empresa, es decir, estas son las situaciones en las cuales normalmente te aplican un 0% de IRPF", señala López.

"Pero si tú lo que quieres es que te apliquen un IRPF ajustado a los rendimientos que vas a obtener en esta nueva empresa lo que tienes que hacer es seleccionar esta segunda opción, que la empresa aplique el IRPF en mi nómina sin tener en cuenta la fecha de entrada a la empresa, haciéndolo por el año fiscal completo. Seleccionando esta opción te aplicarán el IRPF que te corresponde en función de tus rendimientos anuales", cuenta.

"Si no lo haces, lo que te van a hacer es que si por ejemplo entras en septiembre de 2025, van a aplicarte el IRPF en función de si sólo obtienen los rendimientos de septiembre a diciembre y claro, esa opción suele ser que te aplicarán un 0% de IRPF y luego, en la declaración de la renta, es probable que te peguen un palo", señala.

"Si tú indicas que te retengan en función del año fiscal completo, te empezarán a retener IRPF como si tú ya llevases trabajando años en esa empresa".

"Y luego hay una tercera opción, que te pongas el IRPF que tú quieras, siempre que no sea inferior al mínimo legal. Este mínimo se calcula en base a tu rendimiento anual, a tu situación personal y familiar, etc", indica el asesor.