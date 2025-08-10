Ampliación de permisos, subida del SMI y reducción de la jornada laboral: estas son las novedades laborales más importantes y así te afectarán como trabajador

2025 ha sido un año en el que se han anunciado unas cuantas novedades en el ámbito laboral, relacionadas con ampliación de permiso, subida del salario mínimo interprofesional o reducción de la jornada laboral. Sobre esto ha elaborado un vídeo José Ramón López, asesor fiscal. A través de su perfil de TikTok ha desgranado cuáles ya están en vigor y cuáles se espera que se apruebena lo largo del año.

"El permiso de paternidad y maternidad se ampliaría de 16 semanas a 20 semanas. Por supuesto, será retribuido, como ya es hasta ahora, Y recordad que este permiso de paternidad y maternidad es exento de tributación. Cuando tú hagas la declaración de la renta, si has tenido un hijo o una hija, este permiso retribuido es exento, no tributa, no se declara", indica.

"Segundo, el famoso permiso parental de 8 semanas que ya sabéis que Europa nos está multando desde 2024 por no llevarlo a cabo y por no ser retribuido. Recordamos que actualmente existe este permiso parental, pero no es retribuido. En principio, en 2025, será retribuido durante 4 semanas de estas 8", apunta el asesor.

"Tercera, subida del salario mínimo. Ya veréis que en enero se va a hablar de cuánto se sube ese salario mínimo. Si de momento se está hablando de subirlo un 5 o un 6%, recordamos...que actualmente el salario mínimo son 15.876 euros y que con esta subida lo más probable es que se acerque a 17.000 euros al año anuales, esto va a ser aproximadamente que sean unos 1.400 euros anuales, en 12 pagas, veremos si finalmente son estos aproximadamente 1400 euros o es un poquito menos", añade.

"Y cuarta, el tema estrella, la reducción de jornada que en principio se va a llevar a cabo en 2025, pero no sabemos cuándo. ¿En qué consistirá? En reducir la jornada de 40 horas semanales a 37 horas y media semanales. ¿Cómo se va a ejecutar? Todavía no tenemos detalles, no sabemos si es que cada día vas a entrar o vas a salir media hora antes o si se va a hacer de otra forma", explcia López.