¿Quieres comprarte un piso? Esto es lo que debes saber sobre los avales ICO para ahorrarte la entrada de tu vivienda

Si estás pensando en hacerte con tu primera vivienda. Esto te interesa. Puede que no sepas lo que son los avales ICO, una forma de que los menores de 35 años puedan acceder a su primera casa sin tener que pagar la entrada de esta. Uno de los mayores obstáculos a la hora de dar ese importante paso.

Estos avales son una herramienta importante para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias, al ofrecer una garantía al banco que permite reducir la cantidad de ahorro inicial necesaria para acceder a una hipoteca.

José Ramón López, asesor fiscal, ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo explicando las condiciones que debes reunir para optar a ello.

"Si quieres comprarte tu primera vivienda y quieres saber si optas a los avales ICO para no tener que pagar la entrada de tu piso, guárdate este vídeo y comparte con quien le interese. ¿Quién lo podrá pedir? Personas que sus ingresos brutos anuales del trabajo no superen 37.800 euros al año".

"Y si son dos personas las que piden la hipoteca, este límite se multiplica por dos. Pero ojo, si uno de los dos cobra 50.000 por decirte algo y el otro cobra cero, lo podrían pedir porque es un límite conjunto", apunta el experto.

¿Qué son los avales ICO?

Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) son una línea de apoyo financiero para facilitar la compra de la primera vivienda, especialmente para jóvenes y familias con hijos. El ICO, junto con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, gestiona esta línea que ofrece garantías a las entidades financieras para cubrir parte del importe del préstamo hipotecario. Esto permite a los compradores acceder a una hipoteca sin necesidad de contar con el ahorro inicial tradicionalmente requerido para cubrir el porcentaje no financiado por el banco.