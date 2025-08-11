La Agencia Tributaria advierte: llevar encima más de esta cantidad en efectivo podría meterte en un problema
José Ramón López, asesor fiscal advierte de lo que podría suponer ir por la calle con esta cantidad de dinero
Después de que la cantante BB Trickz apareciese en La Revuelta con un fajo de billetes que sumaban 20.000 euros y asegurase que es lo que suele llevar encima, muchos se preguntaron si esto era legal o habría que rendir alguna explicación a Hacienda o al organismo competente.
Sobre esto ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok José Ramón López, asesor fiscal. "¿Se puede ir con 200.000 euros en efectivo si quisiera? Pues lo cierto es que puedes llevar el dinero que quieras por la calle", explica el asesor.
"Eso sí, hay ciertos límites que si se sobrepasan, se debe de informar a la agencia tributaria. Por ejemplo, si mueves dinero por España en una cantidad superior a 100.000 euros en efectivo, debes informarlo. Y lo mismo pasa si sales o entras de España, eso sí, la cantidad es inferior con 10.000 euros en efectivo", cuenta el asesor.
"Para formalizarlo se debe rellenar el modelo S1. ¿Y cuánto dinero puedo llegar a guardar en casa? Pues no hay ningún límite, puedes guardar el dinero que quieras. El problema sería claro que ese dinero que tengas en casa fuese ilegal, pero siempre que sea legal no vas a tener ningún problema", dice el experto.
