Cuidado con recurrir la cláusula suelo de una hipoteca: esta pareja perdió el juicio y ahora debe pagar

La polémica de las cláusulas suelo en las hipotecas se fue caldeando en España a medida que se puso el foco en las condiciones impuestas en ocasiones por algunos bancos y los litigios que se derivaron de ello. Condiciones abusivas, en unos casos, y en otros que no se informaron debidamente. En estos casos, los jueces han ido dando la razón a ciudadanos demandantes, condenando a sus entidades bancarias a devolución de dinero con intereses.

La cláusula suelo es una condición que impide que el interés baje por debajo de un porcentaje prefijado en una hipoteca de tipo variable. Es decir, topa el interés por abajo, de tal forma que, pese a ser variable, esa hipoteca en cuestión no acompañe siempre los ritmos del mercado hipotecario si este marca una tendencia de intereses a la baja, perjudicando así al cliente bancario en esas situaciones.

Pero cuidado, no siempre son recurribles las cláusulas suelo de las hipotecas. Y la clave reside en demostrar que el banco no informó debidamente de esta condición y no hubo transparencia en el proceso de firma del contrato. Si esta argumentación no es sólida, existe el riesgo de que ocurra lo sucedido con una pareja española, que ha perdido el litigio llegando al Supremo y ahora debe pagar dinero.

El caso perdido por una pareja

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó recientemente un auto respecto a este litigio por cláusula suelo en una hipoteca subrogada: inadmite los recursos de casación e infracción procesal de los consumidores y, en cambio, admite los interpuestos por Novo Banco, la entidad en cuesitón. El asunto llegó al Alto Tribunal procedente de la Audiencia Provincial de Tarragona, que resolvió el 22 de enero de 2020 un pleito nacido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de la misma ciudad.

Los recurrentes, una pareja de la zona, decidieron llegar su lucha judicial hasta las últimas consecuencias. Habían impugnado la sentencia provincial alegando falta de información previa sobre la cláusula suelo incorporada al subrogarse en un préstamo preexistente de otro banco. Ellos tenían hipoteca con el banco Espírito Santo, luego desaparecido y reestructurado en Novo Banco. Ese cambio les hizo afrontar una subrogación de la hipoteca, que llegó con una cláusula suelo.

Los demandantes alegaron que "la Audiencia yerra al disponer que la entidad cumplió con el deber de información previa porque la cláusula suelo se insertó en la subrogación". Es decir, mantuvieron que Novo Banco les incluyó la cláusula suelo al subrogar el contrato procedente de Espírito Santo y sin informar debidamente de ello.

Hubo negociación, dicen los jueces

Pero sus argumentos no han sido suficientes y el Supremo considera que su recurso carece de interés casacional porque el fundamento de la sentencia anterior no fue la transparencia, sino la negociación de la cláusula. En palabras del auto del Supremo, "la cláusula litigiosa no fue predispuesta por la entidad", base fáctica no revisable en casación, por lo que no proceden los controles de transparencia y abusividad propios de las condiciones generales. "Por tanto, si una cláusula ha sido negociada, no son aplicables estos controles", recuerda la Sala citando su propia jurisprudencia.

Es decir, al haber establecido en anteriores instancias los jueces que hubo negociación de la hipoteca y por tanto no vulneró la ley el banco al establecer la cláusula suelo, el Supremo asegura que en ningún caso puede darle la vuelta a la tortilla.

Y la resolución del Suprmeo es tajante: "Inadmitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos" por la pareja e imponerles las costas e incluso declarar la pérdida del depósito por haberse opuesto Novo Banco en la previa audiencia. Por contra, sí admite a trámite un recurso interpuesto por la entidad bancaria.