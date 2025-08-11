Este es el grado de minusvalía con el que puedes jubilarte de forma anticipada

¿Cómo afecta la minusvalía a tu jubilación? Si es tu caso y quieres saber si puedes acogerte a la jubilación anticipada, esto es lo que debes tener en cuenta. Y es que se pueden dar diferentes escenarios en función de si tienes un l 33%, 45%, 65% de minusvalía.

"En el caso de que tú tengas un 33% de minusvalía. ¿Me afecta en algo? ¿Me puedo jubilar antes? La respuesta es que no. Lo siento mucho, pero no es posible. Te beneficia en el sentido de que en la renta te podría beneficiar. Aquí pueden ver que hay un mínimo si tú tienes minupalía de 3.000 euros. Entonces, si tú ganas 23.000 euros, será como si tú ganases 20.000 euros. Te resta la base imponible", cuenta Sergio Sánchez, asesor fiscal.

"Pero a efectos de la jubilación no tiene ningún beneficio y no te jubilarías antes", ndica ek experto.

"Luego tenemos el caso de alguien que tenga un porcentaje de minusvalía de más del 45% y menos del 65%. Todo esto se regula en el decreto 370 de 2023. Entonces, como digo, los requisitos cambiaron. Tú podrías jubilarte a los 56 años, pero tienes que cumplir una serie de requisitos. Lo principal es que tengas 15 años cotizados como mínimo y para poder jubilarte a los 56 tienes que tener 5 años habiendo trabajado con este porcentaje de minusvalía", cuenta.

"Y luego en el caso de que tengas un porcentaje de minuvalía de más del 65%, te podrías jubilar como máximo a los 52. Es decir, bajamos de los 56 a los 52. ¿Cuánto tiempo antes te podrías jubilar? Pues depende, si no necesitas ayuda sería por cada año 0,25 y si necesitas ayuda por cada año sería 0,50", concluye el asesor.