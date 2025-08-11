Si tienes una hipoteca o estás pensando en adquirir una, esta es la app imprescindible para agilizar la burocracia
José Ramón López, asesor fiscal, explica cómo esta aplicación puede ayudarte a simular la cuota a pagar
Si estás pensando en adquirir una hipoteca o ya has firmado una, hay una aplicación que podría facilitarte la vida. La app del Banco de España es ideal para simular el pago de las cuotas según el tipo de interés, fijo o variable.
Sobre sus muchas utilidades ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok José Ramón López, asesor fiscal. "Es una aplicación imprescindible. Si tienes una hipoteca, si estás mirando las hipotecas, incluso si ni estás mirando hipotecas para cuando las vayas a mirar, va de maravilla", explica el experto.
"Vais a verla ahora, la aplicación es esta, Simuladores Banco de España, y aquí tenéis un montón de funcionalidades, como por ejemplo, la que me voy a centrar, la de calcular la cuota de la hipoteca en función del tipo de interés, de si es variable, si es fijo, pero también tienes aquí calcular la hipoteca también si tuviera periodo de carencia, aquí tienes más, e incluso tienes un simulador si te acogieses al código de buenas prácticas, que esto es en el caso de que te esté costando mucho pagar la hipoteca", añade López.
"Ya sabéis que hay bancos adheridos a este sistema que no os van a perdonar ni una cuota, vais a tener que pagar toda la hipoteca, pero os van a poner más facilidades. Pero como os decía, me voy a centrar en el cálculo de una hipoteca", cuenta.
"Y aquí poniendo ciertos datos, el capital amortizar, el tipo de interés, los años, os lo va a decir todo, lo vais a ver ahora. Podéis incluso suponer que la hipoteca es variable, que a los 5 años, por ejemplo, cambia un tipo de interés del 4,45%. Y aquí os va a hacer el resumen de todo, la mensualidad inicial, la posterior con el cambio de tipo de interés", dice el asesor.
"Puedes ampliar la información con el cuadro de amortización de las cuotas, el tipo de interés, el capital amortizado, el total de la cuota. Y puedes guardar las simulaciones que quieras y luego compararlas entre ellas", concluye el experto. .
- Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, aficionado azul muy querido: “Descanse en paz, te echaremos de menos”
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles