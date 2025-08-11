Si tienes una hipoteca o estás pensando en adquirir una, esta es la app imprescindible para agilizar la burocracia

Si estás pensando en adquirir una hipoteca o ya has firmado una, hay una aplicación que podría facilitarte la vida. La app del Banco de España es ideal para simular el pago de las cuotas según el tipo de interés, fijo o variable.

Sobre sus muchas utilidades ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok José Ramón López, asesor fiscal. "Es una aplicación imprescindible. Si tienes una hipoteca, si estás mirando las hipotecas, incluso si ni estás mirando hipotecas para cuando las vayas a mirar, va de maravilla", explica el experto.

"Vais a verla ahora, la aplicación es esta, Simuladores Banco de España, y aquí tenéis un montón de funcionalidades, como por ejemplo, la que me voy a centrar, la de calcular la cuota de la hipoteca en función del tipo de interés, de si es variable, si es fijo, pero también tienes aquí calcular la hipoteca también si tuviera periodo de carencia, aquí tienes más, e incluso tienes un simulador si te acogieses al código de buenas prácticas, que esto es en el caso de que te esté costando mucho pagar la hipoteca", añade López.

"Ya sabéis que hay bancos adheridos a este sistema que no os van a perdonar ni una cuota, vais a tener que pagar toda la hipoteca, pero os van a poner más facilidades. Pero como os decía, me voy a centrar en el cálculo de una hipoteca", cuenta.

"Y aquí poniendo ciertos datos, el capital amortizar, el tipo de interés, los años, os lo va a decir todo, lo vais a ver ahora. Podéis incluso suponer que la hipoteca es variable, que a los 5 años, por ejemplo, cambia un tipo de interés del 4,45%. Y aquí os va a hacer el resumen de todo, la mensualidad inicial, la posterior con el cambio de tipo de interés", dice el asesor.

"Puedes ampliar la información con el cuadro de amortización de las cuotas, el tipo de interés, el capital amortizado, el total de la cuota. Y puedes guardar las simulaciones que quieras y luego compararlas entre ellas", concluye el experto. .