Atención autónomos: si ganas menos de 85.000 euros podrías librarte de pagar el IVA

José Ramón López, asesor fiscal, explica en qué consiste esta medida

Atención autónomos: si ganas menos de 85.000 euros podrías librarte de pagar el IVA

Atención autónomos: si ganas menos de 85.000 euros podrías librarte de pagar el IVA

P. T. García

"Autónomos, de vez en cuando hay alguna buena noticia. Algunos podréis dejar de pagar IVA. Esto se va a llevar a cabo sí o sí". Una buena noticia para todos los que trabajan por cuenta propia y sobre la que ha contado más detalles José Ramón López, asesor fiscal en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.

@tu_blog_fiscal Autónomos, buenas noticias 👌 #autonomo #iva #impuestos #nopaguesdemas #trabajar #empresa #pagarimpuestos ♬ Close Eyes - DVRST

"Es por normativa europea que entró en vigor en 2020 y que como muy tarde va a entrar en vigor en 2025. Y esto va a permitir que los autónomos no tengan que emitir IVA en sus facturas y por tanto no lo tengan que declarar a Hacienda", explica el asesor.

"Porque como sabréis, a día de hoy si un autónomo emite una factura de 1000€... Luego le tendrá que pagar Hacienda casi 210 euros, el 21% en concepto de IVA", señala López.

Noticias relacionadas y más

"Con esta normativa se eliminaría y de esos 1.000 euros ingresas esos 1.000. Hay una parte mala y es que el IVA de las compras como autónomo no te lo podrás deducir. Pero es lógico, si no pagas IVA no te puedes deducir nada", añade López. .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
  2. Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
  3. Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
  4. ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
  5. La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
  6. Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
  7. Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
  8. Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava

Adiós al pantalón blanco para el Real Oviedo femenino: será azul y esta es la razón

Adiós al pantalón blanco para el Real Oviedo femenino: será azul y esta es la razón

Cerrada la Ruta del Cares: un incendio crea riesgo de desprendimientos

Cerrada la Ruta del Cares: un incendio crea riesgo de desprendimientos

La Seguridad Social avisa: estas son las 4 ayudas a las que puedes optar si has tenido un hijo

La Seguridad Social avisa: estas son las 4 ayudas a las que puedes optar si has tenido un hijo

Posada de Llanes se prepara para su XL Certamen de la Huerta: consulta aquí el programa

Posada de Llanes se prepara para su XL Certamen de la Huerta: consulta aquí el programa

La denuncia de una mujer que no puede llevar invitados a su piscina comunitaria en esta ola de calor: "Tengo que chapotear sola porque estoy soltera"

La denuncia de una mujer que no puede llevar invitados a su piscina comunitaria en esta ola de calor: "Tengo que chapotear sola porque estoy soltera"

De 80 a 46 euros: el polo de Tommy Hilfiger que no te cansarás de combinar alcanza su precio mínimo

De 80 a 46 euros: el polo de Tommy Hilfiger que no te cansarás de combinar alcanza su precio mínimo

Atención autónomos: si ganas menos de 85.000 euros podrías librarte de pagar el IVA

Atención autónomos: si ganas menos de 85.000 euros podrías librarte de pagar el IVA
Tracking Pixel Contents