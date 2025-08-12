Atención autónomos: si ganas menos de 85.000 euros podrías librarte de pagar el IVA
José Ramón López, asesor fiscal, explica en qué consiste esta medida
"Autónomos, de vez en cuando hay alguna buena noticia. Algunos podréis dejar de pagar IVA. Esto se va a llevar a cabo sí o sí". Una buena noticia para todos los que trabajan por cuenta propia y sobre la que ha contado más detalles José Ramón López, asesor fiscal en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.
"Es por normativa europea que entró en vigor en 2020 y que como muy tarde va a entrar en vigor en 2025. Y esto va a permitir que los autónomos no tengan que emitir IVA en sus facturas y por tanto no lo tengan que declarar a Hacienda", explica el asesor.
"Porque como sabréis, a día de hoy si un autónomo emite una factura de 1000€... Luego le tendrá que pagar Hacienda casi 210 euros, el 21% en concepto de IVA", señala López.
"Con esta normativa se eliminaría y de esos 1.000 euros ingresas esos 1.000. Hay una parte mala y es que el IVA de las compras como autónomo no te lo podrás deducir. Pero es lógico, si no pagas IVA no te puedes deducir nada", añade López. .
