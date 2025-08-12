La Seguridad Social avisa: estas son las 4 ayudas a las que puedes optar si has tenido un hijo

"¿Sabías que la seguridad social te puede conceder hasta cuatro prestaciones, es decir, cuatro ayudas distintas y compatibles entre sí por haber tenido un hijo?". Estas son las buenas noticias que llegan para aquellos que estén pensando en tener un hijo.

Y es que, según ha contado Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, existen 4 ayudas de las que los futuros progenitores pueden beneficiarse.

"La primera es la prestación económica por nacimiento de menor, lo que antes se conocía como maternidad o paternidad. Esta prestación tiene una duración de 16 semanas para cada progenitor y se puede ampliar en determinados supuestos. El primer supuesto es el caso de parto múltiple. Esta prestación se puede aumentar en una semana más para cada progenitor por el nacimiento de un hijo a partir del segundo y además uno de los padres podrá percibir un subsidio especial de seis semanas. No se trata de una ampliación sino de un pago único", cuenta el experto.

"También se puede ampliar en una semana más para cada progenitor en el supuesto del hijo nazca con discapacidad. Y en el supuesto de que el menor deba permanecer hospitalizado el permiso se podrá ampliar hasta 13 semanas más adicionales", advierte.

"El importe de la prestación equivale al 100% de la base de cotización y para tener derecho es necesario estar de alta y reunir un periodo mínimo de cotización que depende de la edad del progenitor", explica.

"La segunda es la prestación de pago único por nacimiento múltiple. Como su propio nombre indica, esta prestación se dirige a personas que residan legalmente en España y hayan tenido dos o más hijos en un nacimiento a la vez. El importe de la prestación consiste en un pago único que va en función del número de hijos nacidos" apunta.

"En caso de parto múltiple de dos hijos, se abonará un pago único de cuatro veces el importe mensual del salario mínimo interprofesional. En el supuesto de tres hijos, ocho veces el SMI y en el supuesto de cuatro o más hijos, doce veces el importe del salario mínimo interprofesional", cuenta Muñoz.

"Eso sí, esta prestación solo podrá percibirla uno de los dos progenitores".

"La tercera es la prestación de pago único en familias numerosas, monoparentales o con progenitores con discapacidad. Esta prestación se dirige a personas que por el nacimiento de sus hijos se haya constituido como familia numerosa, familia monoparental o aquellas familias en las que alguno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 65%", dice el funcionario.