Adiós a la pensión de viudedad: los jueces confiman que no basta con demostrar convivencia
Una mujer española pierde el derecho a percibir la pensión
Adiós a la pensión de viuedad para una española que mantuvo un litigio con la Administración. El Supremo ha dado la razón al Estado y avalado que no basta únicamente con demostrar convivencia con el fallecido o la fallecida para cobrar una pensión de viudedad en régimen de clases pasivas, el que afecta a los funcionarios.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo ha zanjado así un debate recurrente. No es suficiente estar registrado como pareja de hecho para cobrar la pensión por viudedad y no basta con demostrar convivencia. Por contra, es imprescindible la formalización de la unión con dos años de antelación al fallecimiento.
Los inicios del litigio
El caso arranca con la denegación administrativa de la pensión a una española, que acreditó convivencia mediante certificados de padrón, pero registró la pareja de hecho el 27 de febrero de 2019, meses antes de que su compañero falleciera el 2 de septiembre de 2019. El TSJ madrileño confirmó la negativa y recordó que la ley exige que la inscripción o el documento público existan dos años antes del deceso.
El Supremo fija doctrina con carácter general: para ser pareja de hecho a estos efectos deben cumplirse "de forma concurrente" dos exigencias:
- Convivencia estable de cinco años (probable por cualquier medio válido)
- Constitución formal de la pareja en registro o vía documento público con dos años de antelación, y "sin que ni el requisito de constitución ni el del plazo referido puedan sustituirse por prueba de convivencia". Es decir, sin registro o documento a tiempo, no hay derecho.
Distinción con matrimonio
El Tribunal distingue con nitidez entre supuestos de matrimonio y de pareja de hecho. En los primeros, la ley permite sumar convivencia previa para suplir un matrimonio de menos de un año; en los segundos, no: "no puede entenderse que el requisito temporal […] pueda sustituirse por la acreditación de la convivencia", recalca la sentencia.
Para apuntalar la tesis, el fallo cita su propia jurisprudencia y el criterio de la Sala de lo Social, que define la formalización como requisito "ad solemnitatem", no como simple prueba más. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional ha avalado la diferencia de trato y la exigencia de formalización por razones de seguridad jurídica: la pensión protege a las "parejas de derecho", no a las meras parejas de hecho no registradas.
Aplicada la doctrina al caso concreto, la Sala concluye que no se cumplió el requisito clave (inscripción o documento dos años antes), por lo que desestima la casación de la recurrente. En su fallo, el Supremo declara "no haber lugar" al recurso y, eso sí, no impone costas en esta fase.
