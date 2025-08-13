Nuevo golpe judicial a las hipotecas: cancelada esta cláusula del 3,5% de un contrato

Golpe judicial contra una entidad bancaria española. De nuevo, con una cláusula suelo de una hipoteca como protagonista. El Supremo se ha puesto firme y ha condenado al banco por no informar debidamente de esta condición hipotecaria, considerada abusiva por muchos.

La cláusula suelo es una práctica que fue bastante habitual en España, por lo que la entidad bancaria establecía un límite en las hipotecas de tipo variable para que el interés no bajase por debajo de un porcentaje pese a que el mercado así lo estableciese.

El caso juzgado

En concreto, en este caso, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de Caja Laboral Popular (Laboral Kutxa) y ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Vizcaya que expulsó del contrato una cláusula suelo del 3,5%, al no superar el control de incorporación. La resolución impone a la entidad las costas y la pérdida de los depósitos para recurrir.

El litigio nace de un préstamo hipotecario firmado el 1 de octubre de 2003 por la demandante española, con tipo variable y un límite mínimo del 3,5%. En primera instancia, en Bilbao, la jueza declaró "no incorporada al contrato la cláusula tercera bis" y condenó a la entidad a devolver lo cobrado por su aplicación, con intereses, además de las costas. Una resolución que se ha confirmado a la postre pese a los intentos del banco de frenarla.

Confirmación de sentencia

La Audiencia Provincial de Vizcaya confirmó íntegramente el fallo al considerar que la prestataria no tuvo conocimiento efectivo de la cláusula suelo, por lo que no superaba el control de incorporación exigido a las condiciones generales.

Ante el Supremo, la entidad alegó infracción procesal por vulneración de las reglas de la carga de la prueba. La Sala rechaza de plano ese motivo: la Audiencia no aplicó las reglas de la carga de la prueba, sino que tuvo por probado que "no se ofreció información alguna a la prestataria sobre la cláusula suelo, cuya existencia no tuvo oportunidad de conocer". Por ello, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser desestimado, concluye el tribunal.

En casación, Laboral Kutxa sostuvo que se había aplicado indebidamente normativa de consumidores, dado que la prestataria no era consumidora. El Supremo replica que el recurso no ataca la razón decisoria de la Audiencia y, por tanto, incurre en "carencia manifiesta de fundamento": "En el recurso de casación solo pueden combatirse los argumentos decisivos o determinantes del fallo".

El gran fundamento judicial fue el control de incorporación de la cláusula —no la normativa de consumo—, un examen que también se aplica cuando el adherente no es consumidor. Recuerda la Sala que ese control "debe llevarse a cabo tanto en contratos en que los adherentes son consumidores como en contratos en que no lo son".

Argumentos inadecuados del banco

El Alto Tribunal subraya, además, que el recurso de la entidad se centró en citar preceptos "que ni fueron aplicados ni sustentaron la decisión" de la Audiencia. Lo correcto —añade— habría sido combatir el juicio sobre el control de incorporación con apoyo en la Ley de Condiciones Generales.

En lo procesal, el Supremo recuerda que la admisión inicial de algunos motivos (solo el segundo de cada recurso) era provisional y no impedía su desestimación en sentencia tras el examen de fondo.

El fallo concluye con un doble pronunciamiento: desestima los recursos de infracción procesal y casación de Laboral Kutxa, impone las costas de ambos y declara la pérdida de los depósitos.

En esencia, la resolución del Supremo deja claro que en pleitos de cláusula suelo donde el tribunal de instancia acredita falta de información y falta de incorporación, no basta con discutir si el cliente era o no consumidor.