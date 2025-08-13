Ya es oficial: jubilados y pensionistas pueden conseguir este extra de 1.800 euros

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de unificación de doctrina del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería y ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que reconoció a un pensionista varón el complemento de maternidad y una indemnización adicional de 1.800 euros.

El caso arranca en San Sebastián. El demandante es padre de dos hijos y lleva cobrando pensión desde abril de 2017. Reclamó el complemento de maternidad en agosto de 2022; pero la Seguridad Social se lo denegó por prescripción ya en octubre. El juzgado de primera isntancia y el tribunal superior vasco estimaron su demanda, y fijaron efectos económicos desde la fecha de cobro de la pensión. Un 5 %, lo que suponía 71,03 euros al mes, en 14 pagas. Y añadieron 1.800 euros por daños derivados de la discriminación, criterio ahora refrendado por el Supremo.

La cuestión casacional se centraba en si, cuando la Seguridad Social deniega el complemento a varones después de la sentencia europea que les reconoce el derecho y alega prescripción, procede una indemnización por los perjuicios causados (incluidos honorarios y costas del proceso). El Supremo responde que sí y unifica doctrina frente a un dictado en Navarra que negaba esa reparación.

Indeminización estándar

El Tribunal recuerda que, tras la sentencia europea, el INSS mantuvo una práctica denegatoria que obligó a litigar a muchos pensionistas varones. Y, a la luz de esa doctrina europea, los jueces nacionales deben ordenar no solo el abono del complemento, sino una "indemnización que permita compensar íntegramente los perjuicios". De ahí que la Sala reitere la pauta ya fijada otra sentencia del Supremo: 1.800 euros como reparación estándar.

En un pasaje clave, el Supremo invoca "elementales razones de seguridad jurídica e igualdad" para trasladar aquí la solución de su propia jurisprudencia reciente, y deja sentado que "también procede que la Entidad Gestora abone la indemnización […] (1.800 €)" cuando la negativa se basó en prescripción tras 2019. La Sala añade que, en estos supuestos, "no procede imponer costas" en casación.

La sentencia insiste, además, en que "la fecha de efectos es la de la propia pensión": el complemento debe proyectarse desde el hecho causante si se cumplen los requisitos legales, sin que el INSS pueda ampararse en cambios normativos o en el mero transcurso del tiempo para rechazarlo.

Otra precisión relevante: el retraso en el pago del complemento no genera intereses moratorios en Seguridad Social; el daño se resarce con la indemnización. En cuanto a la prescripción, la resolución repasa su doctrina: el plazo de cinco años comenzó a correr desde la sentencia europea de 2019 y, en todo caso, "las normas nacionales de prescripción no pueden impedir que se restablezca la igualdad de trato". Por ello, cuando el INSS deniega por prescripción después de 2019 y obliga a litigar, nace el derecho a la indemnización.