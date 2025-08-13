Ya es oficial: pierdes esta ayuda estatal con la custodia compartida
Los jueces han aclarado que ambos progenitores no pueden cobrarla
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de unificación de doctrina del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y ha fijado criterio sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en casos de custodia compartida: los menores solo integran la unidad de convivencia del progenitor con el que están domiciliados, a efectos de la prestación.
El caso arranca cuando un vecino de Granada pide el IMV el 3 de julio de 2020. El Juzgado de lo Social nº 5 de Granada confirmó la denegación del INSS porque los dos hijos —en custodia compartida— estaban domiciliados con la madre y no formaban parte de la unidad del solicitante. El TSJ de Andalucía revocó y reconoció la prestación en febrero de 2024.
La situación de la custodia compartida
Para la Audiencia andaluza, la custodia compartida debía asimilarse a separaciones "transitorias" que no rompen la convivencia , por lo que los menores podían computar en la unidad del padre pese a estar domiciliados con la madre. En sus palabras, "se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares".
El INSS acudió al Supremo invocando contradicción con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la infracción de dos artículos legales: una misma persona "no puede formar parte de dos o más unidades de convivencia" y, en custodia compartida, los hijos deben considerarse integrados en la unidad donde estén domiciliados. El Ministerio Fiscal informó a favor del recurso.
El Supremo acepta la contradicción y centra el tiro en un precepto que el legislador incluyó expresamente para regular la custodia compartida. Subraya que la norma integra a los menores "a efectos de la determinación de la cuantía de la prestación", lo que descarta que el otro progenitor pueda reclamar esa cuantía por los hijos no domiciliados con él. "Tan rotunda, expresa y terminante previsión legal obliga a la aplicación literal […] sin margen interpretativo alguno", advierte la Sala.
El tribunal añade que el legislador pudo haber articulado un reparto proporcional según el tiempo de convivencia, pero optó por no hacerlo: "Podría haberse contemplado un régimen que permitiere al otro progenitor el acceso a la prestación en proporción al tiempo de convivencia […]. Solución que expresamente se ha desechado". Con ello, el Alto Tribunal corrige la tesis de "otras causas similares" aplicada por el tribunal andaluz.
Consecuencias de la sentencia
Con este marco, la Sala estima el recurso del INSS, casa la sentencia del TSJ y confirma la de instancia: el padre no puede ser titular del ingreso mínimo vital como unidad de un adulto con dos menores porque los hijos, aunque en custodia compartida, no están domiciliados con él. La doctrina se alinea con el criterio del TSJ de Asturias y unifica respuestas para supuestos idénticos.
Hay varias claves del fallo a tener en cuenta:
- En custodia compartida, los menores solo computan en la unidad del progenitor con quien están domiciliados.
- La cláusula de separación transitoria del art. 6.2 no permite reubicar a los menores en la unidad del otro progenitor.
- Se unifica doctrina y se evita el "doble cómputo" de los hijos en dos unidades distintas.
- Lo percibido en ejecución provisional no se devuelve.
