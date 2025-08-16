Incendios forestales
Renfe habilita dos servicios especiales en cada sentido en la línea Madrid-Zamora
Adif ha anunciado que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida
Carlos Gil Andrés | EFE
Renfe pondrá en circulación dos trenes entre Madrid y Zamora, que tienen prevista su salida a las 13.20 horas y las 19.17 horas. Habrá también dos convoys de Zamora a Madrid a las 14.36 y las 20.11 horas, según acaba de confirmar la compañía operadora Renfe.
Se rompe así el aislamiento ferroviario de Zamora con la capital de España, lo que da alguna opción más a las decenas de personas atrapadas en la ciudad sin posibilidad de llegar a sus destinos.
"Búscate un blablacar que aquí no va a salir nada". Es el consejo que le han dado a una usuaria del tren que está esperando este sábado en el vestíbulo de la estación de Zamora sin muchas perspectivas de que se mueva algún convoy durante toda la jornada.
El AVE que se encuentra estacionado desde hace un par de días en los andenes de la estación de Zamora sigue parado y son ya cuatro días de trastornos ferroviarios como consecuencia de los incendios, tres de ellos con trenes cancelados y suspensión de la circulación. Ahora por fin parece que este tren cumplirá su cometido.
La circulación entre Madrid y Galicia, todavía suspendida
Adif ha anunciado este viernes que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida, al menos, durante la primera mitad del sábado, como consecuencia de los incendios que están afectando a Ourense.
"La evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el @112 Galicia", ha informado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.
Esta decisión se vuelve a adoptar después de varios días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.
Renfe ha recordado a través de redes sociales que se permite el cambio o anulación sin gastos de billetes para los viajeros afectados por estos incendios.
