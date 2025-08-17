Transporte

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril.

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril. / MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

EP

PAMPLONA

Un tren Alvia que hacía el recorrido Pamplona-Madrid se ha visto afectado este domingo debido a una avería en la catenaria, según ha informado Adif en la red social X.

La circulación ferroviaria entre las localidades navarras de Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria.

En tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.

