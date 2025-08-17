Incendios forestales

Nuevas lanzaderas este domingo para viajar en tren entre Zamora y Madrid

Renfe han detallado que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios

Usuarios esperan en la estación de tren de A Coruña para viajar debido a las cancelaciones de trenes debido a los incendios en Galicia y el resto de España.

Usuarios esperan en la estación de tren de A Coruña para viajar debido a las cancelaciones de trenes debido a los incendios en Galicia y el resto de España. / EFE

Carlos Gil Andrés

Los incendios mantienen suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia desde hace cuatro días, pero desde Renfe ya han confirmado que este domingo funcionarán las lanzaderas entre Zamora y la capital de España que ya se pusieron en marcha la jornada del sábado.

Los horarios de Madrid a Zamora son a las 13.20 y a las 19.17 horas, mientras que de Zamora a Madrid saldrán dos AVE a las 14.36 y a las 20.11 horas.

Fuentes de Renfe han detallado a La Opinión de Zamora que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios y la recomendación es de las autoridades de Protección Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
  2. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
  3. Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
  4. Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
  5. Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
  6. Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
  7. El Principado estudia reducir a cuatro días la jornada en la Administración asturiana
  8. A prisión el sospechoso de violar a una joven francesa en la playa de Poniente de Gijón, el detenido niega los hechos

Con la música a todo volumen y recluidos en casa: así viven Sofía Suescun y Kiko Jiménez su crisis por la infidelidad

Con la música a todo volumen y recluidos en casa: así viven Sofía Suescun y Kiko Jiménez su crisis por la infidelidad

10 trucos para adelgazar sin pasar hambre… y sin renunciar a tus caprichos

10 trucos para adelgazar sin pasar hambre… y sin renunciar a tus caprichos

Pasapalabra emite un comunicado y se disculpa con esta famosa cantante por lo sucedido en plató: "Pedimos perdón, Manu y Rosa..."

Pasapalabra emite un comunicado y se disculpa con esta famosa cantante por lo sucedido en plató: "Pedimos perdón, Manu y Rosa..."

El BBVA volverá a ajustar este mes la ecuación de canje de la opa al Banco Sabadell

El BBVA volverá a ajustar este mes la ecuación de canje de la opa al Banco Sabadell

Sigue en directo la carrera en el Red Bull Ring de moto 3 2025

Sigue en directo la carrera en el Red Bull Ring de moto 3 2025

¿En qué consiste la regla de los 5 segundos del chupete? El hábito que podría poner en riesgo a tu bebé

¿En qué consiste la regla de los 5 segundos del chupete? El hábito que podría poner en riesgo a tu bebé
Tracking Pixel Contents