BANCA
Abanca dona un millón de euros para ayudar a los afectados por los incendios forestales
La entidad ha habilitado una cuenta en la que se pueden hacer donativos
Madrid
Abanca ha donado un millón de euros como ayuda inmediata para las zonas afectadas por los recientes incendios forestales, según ha informado en un comunicado. Además, ha habilitado su cuenta (ES80 2080 7208 3385 3000 7122) para todas aquellas personas o entidades que deseen hacer donativos.
"Estos recursos serán gestionados con el máximo rigor, contando con el asesoramiento de expertos en situaciones similares, y siguiendo el modelo de otras acciones solidarias emprendidas por la entidad", asegura el banco.
Como complemento a estas iniciativas, Abanca ha puesto a disposición de los damnificados, desde el inicio de los siniestros, planes de apoyo para el sector agrícola, así como el equipo de su negocio de seguros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
- El fuego devora los Picos de Europa y se acerca peligrosamente al bosque de Peloño, en Ponga
- Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis