Cuidado con la jubilación anticipada: solo así se puede incumplir el requisito de seis meses como demandante de empleo

Polémica cuestión resuelta por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de unificación de doctrina de la Seguridad Social y ha declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconoció a un hombre el derecho a jubilación anticipada con efectos desde el 30 de noviembre de 2018. Aún así, es este un caso excepcional y el Supremo advierte que el requisito para acceder a la jubilación anticipada debatido en este caso se debe aplicar a rajatabla.

El núcleo del litigio giraba en torno a uno de los requisitos legales para acceder a la jubilación anticipada: estar inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud cuando la jubilación anticipada obedece a causa no imputable al trabajador. La Seguridad Social sostuvo que el actor interrumpió ese cómputo durante siete días dentro del semestre crítico.

Una interrupción involuntaria

La clave estuvo en el motivo de esa interrupción: una alta en el Régimen General de la Seguridad Social del 21 al 27 de noviembre de 2018 que la Seguridad Social anuló después por "alta indebida". Para el Tribunal Superior de Castilla y León, y ahora para el Supremo, esa circunstancia excepcional no puede perjudicar al trabajador que, en realidad, mantenía su situación de asimilada al alta por la vía de la demanda de empleo y prestaciones previas.

El Supremo reafirma su doctrina: el requisito de los seis meses "ha de exigirse de manera seria", con independencia de que el incumplimiento sea de "solo unos días"; "solo es posible flexibilizarlo si concurren circunstancias excepcionales". Y aquí las había: la inscripción se venía cumpliendo y el único paréntesis obedeció a un acto administrativo ajeno a la voluntad del solicitante, posteriormente anulado.

La Sala destaca, además, que el trabajador acumulaba un itinerario de protección que apuntaba a su posición de asimilado al alta: alta previa en el RETA, prestación por cese de actividad (2014-2015) y Renta Activa de Inserción en dos periodos (2015-2016 y 2017-2018). Todo ello reforzaba que, de no mediar el alta indebida, la inscripción ininterrumpida se habría mantenido sin fisuras.

Lo que alegó la Seguridad Social

Para salvar el filtro de la unificación, la Seguriad Social aportó como contraste una sentencia que negó la jubilación anticipada por una brecha de nueve días en la inscripción; pero el Supremo rechaza la contradicción: en aquel caso la interrupción no derivaba de una alta indebida ni de un hecho externo al trabajador, sino de circunstancias personales (un proceso de divorcio) no equiparables al supuesto ahora enjuiciado.

La sentencia consolida una pauta: el requisito de seis meses como demandante de empleo no se rebaja por sistema, pero sí cede ante "circunstancias excepcionales" ajenas al trabajador, como una alta indebida posteriormente anulada. El objetivo, insiste la Sala, es no castigar con formalismos a quien cumplía materialmente las condiciones para acceder a la jubilación anticipada. Pero dejando claro que solo así, con una interrupción involuntaria y ajena a su voluntad del periodo de búsqueda de empleo, puede saltarse alguien este requisito de forma muy excepcional.