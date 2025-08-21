Giro radical e inesperado: rechazan como accidente laboral este grave episodio en el trabajo

No, no fue un accidente de trabajo. La familia de un hombre que sufrió un percance de salud mientras trabajaba ha perdido su batalla legal tras dar la razón los tribunales, en última estancia, a la mutua contra la que lo litigó. Se trata, además, de una sentencia del Tribunal Supremo que sienta un importante precedente.

En concreto, la Sala de lo Social del Alto Tribunal ha dado la razón a la mutua Fraternidad Muprespa y ha fijado criterio en un asunto delicado: cuando un trabajador sufre una crisis epiléptica en tiempo y lugar de trabajo derivada de una patología previa, no procede calificarla como accidente de trabajo si no hay factores laborales que la desencadenen. La sentencia estima el recurso de unificación de doctrina de la mutua, revierte el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y restaura la resolución inicial del Juzgado de lo Social número 1 de Valencia, que declaró la contingencia de salud común y no laboral.

El incidente en el trabajo

Todo comenzó arranca el 23 de mayo de 2019, cuando el trabajador sufrió un episodio de inestabilidad, cefalea y crisis tónico-clónica cuando estaba finalizando la jornada y aparcando su furgoneta. Los estudios médicos revelaron un cavernoma temporoparietal y, tras una craneotomía el 12 de julio, falleció el día 15. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) calificó inicialmente la incapacidad temporal como derivada de accidente de trabajo; pero el juzgado estimó la demanda de la mutua y la declaró contingencia común. Luego siguió la batalla laboral y el TSJ valenciano revocó y volvió a declarar accidente de trabajo, lo que ha corregido ahora el Supremo.

El núcleo jurídico era la presunción de laboralidad de la ley actual: ¿puede considerarse accidente de trabajo una incapacidad temporal causada por crisis epiléptica manifestada en tiempo y lugar de trabajo? El alto tribunal replantea la respuesta y pone el acento en el origen no laboral de la dolencia y en la ausencia de detonantes vinculados al trabajo.

Consideración jurídica de la epilepsia

Apoyándose en su propia doctrina, la Sala recuerda que "la epilepsia es [una] dolencia que por su propia naturaleza excluye la etiología laboral" y que en el caso concreto "solo el azar determinó que (la crisis epiléptica) se produjese durante la actividad laboral". De ahí que lo que podría llegar a ser accidente de trabajo son las consecuencias externas (por ejemplo, la caída y sus lesiones), pero "no la crisis epiléptica" en sí misma.

El Supremo subraya que en este caso se acreditó una dolencia previa de naturaleza no laboral (cavernoma) como causa última de la crisis, sin que constaran elementos laborales —estrés, turnos, falta de sueño, fotosensibilidad— que actuaran como desencadenantes. "No hay dato ni circunstancia alguna que permita deducir […] alguna especial circunstancia vinculada al entorno laboral", advierte el fallo.

Otro caso de infarto

El Supremo distingue expresamente este supuesto de los episodios cardiocirculatorios y cita una línea de sentencias que no encaja aquí: recuerda su doctrina sobre infartos y la presunción de laboralidad, y matiza que en otra sentencia trató un accidente cerebrovascular con circunstancias laborales singulares (traslado reciente, cartera de clientes "más selectiva", pico de trabajo en campaña de renta) que sí permitían apreciar relación con el trabajo. No es el caso de una crisis epiléptica sin detonante laboral, sostienen los jueces.

Para unificar doctrina, el Tribunal confronta la sentencia del TSJ de Valencia con otra del TSJ de Madrid sobre glioma y crisis epiléptica, y concluye que "la doctrina debe ser unificada": en ambos escenarios, los trabajadores padecían tumores y sufrieron crisis en tiempo y lugar de trabajo sin factores estresantes o detonantes.

El Tribunal Supremo fija así una pauta clara para mutuas, INSS y juzgados: no basta con que la crisis se produzca en el trabajo para aplicar la presunción de accidente; si la causa es ajena al entorno laboral y faltan detonantes ligados a la prestación de servicios, la presunción cede y la contingencia será común.